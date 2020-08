L'exarlequinat Manu Lanzarote torna a la UE Sant Andreu

Després de tornar al Centre d'Esports i col·laborar de manera decisiva en l'ascens a Segona A, ara Manuel Lanzarote ha decidit retrobar-se amb un altre exclub com la UE Sant Andreu, on va viure dues temporades inoblidables. Fins i tot va fregar l'ascens a Segona A en la 09/10 en una polèmica eliminatòria contra el Barcelona B que es va resoldre amb un gol de penal més que dubtós. El seu poder realitzador va despertar l'interès de l'Eibar, pas previ a la seva arribada al Sabadell, on va explotar i fer el salt a l'elit del futbol amb l'Espanyol.

El jugador barceloní es va acomiadar de l'afició arlequinada abans de disputar el play-off a Marbella, on tot i tenir un paper secundari, seria fonamental amb el seu encert en els llançaments de penal i en l'acció que va significar l'empat contra la Cultural Leonesa. Va poder fer realitat el seu objectiu de deixar el Sabadell on el va trobar, a Segona A. Amb 36 anys, ara es planteja el repte d'ajudar el Sant Andreu que dirigeix el també exarlequinat Mikel Azparren a pujar a Segona B després dels seus intents fallits en les últimes temporades. Segur que l'afició quadribarrada el rebrà amb els braços oberts.

