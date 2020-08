Quatre positius per coronavirus entre els jugadors del CE Sabadell

Quatre jugadors del CE Sabadell han donat positiu per coronavirus en les proves que es van fer ahir dimarts abans de començar la temporada. Tres són membres del primer equip i un del filial, i ja no participaran en l'entrenament previst per a aquesta tarda.

Publicitat

En un comunicat, el club arlequinat explica que es tracta de casos asimptomàtics que es troben aïllats en els seus domicilis seguint les recomanacions dels serveis mèdics de l'equip i de La Liga, a l’espera d’una segona prova que es farà el pròxim dilluns, 24 d'agost.

Publicitat