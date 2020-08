Així és la samarreta del Centre d'Esports pel retorn al futbol professional

Ja la tenim aquí. El Centre d'Esports ha presentat les noves equipacions de la firma Hummel per afrontar el retorn al futbol professional. Com no podia ser d'una altra manera, a la primera o titular es mantenen els intocables i mítics quadres arlequinats blanc-i-blaus, però s'hi afegeixen diferents detalls en la seva estructura per fer-la més atractiva. Ofereix una franja central amb uns tocs degradats que li donen un aire més modern. El logo del 1903 s'haurà de traslladar a un altre lloc de la samarreta perquè el protocol de la LFP ho entén com un element publicitari i només n'hi pot haver un i aquest quedaria reservat al patrocinador principal, encara sense decidir. També hi són l'escut de la ciutat i Catalunya. "És un disseny exclusiu, una samarreta única, i pensem que és espectacular. Quan es van encarregar, al mes d'octubre de l'any passat, no ens podíem ni imaginar que les estrenaríem a Segona Divisió A", ha comentat el conseller i director general del club, Bruno Batlle. Per la seva banda, la vicepresidenta Ana Navés ha volgut agrair la feina dels components de la Comissió de la Memòria Històrica per poder estudiar l'evolució de la samarreta al llarg de la història i trobar un model adequat.

Aquest migdia s'han donat a conèixer els diferents models que lluirà el conjunt d'Antonio Hidalgo amb un acte on també han participat els jugadors Grego Sierra i Aarón Rey que han exercit de models improvisats, juntament amb els socis Esteve i Mario. La segona equipació combina el negre i el rosa a quadres, una tonalitat que va utilitzar el Centre d'Esports fa uns anys també a Segona A, llavors amb una creu al mig de la samarreta. Aarón Rey ha manifestat que "m'agrada molt la nova arlequinada i serà un orgull lluir-la a Segon Divisió A. La segona també m'agrada, és molt cridanera".

Per la seva banda, Grego s'ha mostrat "sorprès agradablement. La primera és molt moderna i la segona molt atrevida", ha assenyalat el defensa murcià. Les dues noves equipacions es podran comprar des d'avui mateix a les 16 h a les oficines de la Creu Alta. L'Estadi, per cert, compleix avui 53 anys i la pròxima setmana patirà un notable rentat de cara amb l'inici de les obres de remodelació que començaran pel canvi de la gespa i continuaran per altres zones: premsa, adequació per la retransmissió televisiva i sala VAR. Esperen uns dies frenètics abans que comenci la lliga, en principi el 12 de setembre. Això sí, el Sabadell ja ha sol·licitat jugar a fora les dues primeres jornades -o davant equips del playoff d'ascens que iniciaran més tard la competició i quedarien ajornats els partits- per donar marge a les obres de remodelació.

