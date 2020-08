Com un tronc!

"Necessites un matalàs? A Sabadell hi ha diversos establiments que te’n poden proporcionar:"

Matalasseria Garriga Va obrir l’any 1962, de la mà de Carlos Garriga i la seva dona, Dolors Carceller. Després de molts anys de fer matalassos de llana a cases i terrats de Sabadell, van decidir fixar un punt de venda. Ara ja són la quarta generació de la família Garriga. Carrer de Calderón, 28.

Roca matalassers Aquesta empresa es dedica al sector del descans des de l’any 1956 (de fet, el 2016 van celebrar el seu 60è aniversari). Actualment compten amb dues botigues, una a Sabadell i l’altra a Castellar del Vallès. Podeu mirar ofertes a la web mgarriga.com. Avinguda de la Concòrdia, 2.

Imagine Confort Imagine Confort és una marca de recent creació basada en 27 anys d’experiència en el sector del descans del seu gestor Cornelio Navarrete, qui funda Imagine Confort al centre històric de la ciutat per realitzar els seus somnis realitat. Carrer de Sant Quirze, 47.

Sanderson, dormiràs com un rei Una botiga en la qual trobar matalassos, coixins, bases articulades, canapès, capçals i complements per a un bon descans. Després del confinament, van poder reobrir amb tots els serveis en marxa a la seva botiga. Avinguda de Barberà, 106.

Tres apunts que hem de saber sobre els matalassos:

Sol o acompanyat? Si dorms en parella, agrairàs un matalàs que absorbeixi bé el moviment, de manera que no et molestin els canvis de postura de l’altra persona. Els que millor ho aconsegueixen són els de viscoelàstica, làtex i molles ensacades.

Et mous molt? Si durant la nit et mous molt, llavors necessitaràs un matalàs més ferm que et permeti moure’t sense esforç. Tot i això, alguna cosa massa dura, com un futon, tampoc serà adequat, ja que podria provocar-te mals gestos.

Ets fredolic o calorós? Si ets dels que es destapa amb freqüència a les nits o vius en un lloc amb estius calorosos, possiblement t’interessen els matalassos de molles, que són més transpirables més frescos, sobretot ara a l’estiu.

