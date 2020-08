No és agost sense gelats

Per a tots els gustos! Us presentem set gelateries (però n’hi ha més!) perquè us animeu a passar les altes temperatures d’aquest agost amb un gelat... o una orxata fresqueta. Establiments que quan arribi l’hivern ens oferiran torrons i polvorons. Mmm... Per a totes les estacions!

Gelateria Italiana Olivier Gelateria de tota la vida al Centre, que s’ha especialitzat en gelats per a totes les necessitats: sense gluten, sense lactosa, sense oli de palma, ni sucre. Passeig de la Pl. Major, 59

Gelats i Torrons Vda. Asensi Un local emblemàtic de l’estiu sabadellenc (però també de l’hivern, amb els torrons i els polvorons). Gaudiu dels polos casolans (d’orxata i de coco), del blanc i negre.... asseig de la Pl. Major, 39

Restaurant Gelateria Marko Es tracta d’aquells tradicionals establiments on tant es pot anar a dinar com a fer un gelat (que serveixen a l’entrada del local). Pl. Creu de Barberà, 345

Publicitat

Gelarte Petit i molt cèntric local que acull les tardes de juny molts infants de l’Escola Pia. Un dels gelats especials que han creat és el Caprese (amb mozzarella i tomàquet) Carrer de Gràcia, 67

Gelats Maximum Sabadell També podreu visitar aquesta gelateria si voleu berenar a l’hivern, ja que preparen gofres i creps de llepar-se els dits. Carrer Rambla, 66

Tropicale Tradicional gelateria a l’Eix Macià, que destaca per gelats de gustos tan diversos com el de Pitufo (i que tant agrada als paladars infantils). Av. de Francesc Macià, 43

Gelateria Venezia Oberta el 1983. Utilitzen productes naturals, sense additius ni conservants per fer el gelato artigianale italià. També tenen gelat vegà. Carrer del Pare Rodés, 6

Publicitat