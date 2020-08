L'Ajuntament destina 49.000 euros a projectes per promoure i protegir la salut i millorar la qualitat de vida

L’Ajuntament de Sabadell atorga 49.000 euros en subvencions a projectes i activitats que tinguin per objectiu promoure i protegir la salut i millorar la qualitat de vida de la població de Sabadell. La Junta de Govern Local va aprovar atorgar aquest import a un total de 21 projectes desenvolupats al llarg de 2020 per 12 entitats.

Els projectes que rebran aquestes subvencions treballen molts àmbits de la salut, com ara la salut mental, la celiaquia, la lluita contra el càncer o la rehabilitació de dependències, entre altres. D’aquesta manera el consistori continua vetllant per la prevenció de les malalties i per la promoció i protecció de la salut a través de programes de qualitat que, alhora, enforteixen el teixit social i milloren la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania.

Publicitat

Les entitats que organitzen aquests projectes són: Alcer, Associació de Cardiopaties Congènites, Avan, El Far, ActuaVallès, Associació de Diabètics de Catalunya, Ethos, Celíacs de Catalunya, Oncolliga, Associació Espanyola Contra el Càncer, Associació Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia i altres síndromes de Sensibilització Central i Associació Salut Mental Sabadell.

Publicitat