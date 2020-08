Sant Llorenç Savall descobreix una necròpolis amb 10 segles d’antiguitat

La idea era aixecar el terra per fer-hi passar una canalització d’aigua. Però al cap d’uns dies de començar a excavar, va arribar la troballa: restes òssies. Vet aquí, Sant Llorenç Savall ha descobert una necròpolis sota l’asfalt en ple centre del poble, que probablement data dels segles X i XI.

Fins ara, l’equip d’arqueòlegs ha trobat ossos de fins a sis cadàvers. I aquesta mateixa setmana, informa l’alcalde Joan Solà, s’han descobert restes del que podria ser el setè cos. “De fet, preveiem que en sortiran més a mesura que continuïn les obres”, explica l’alcalde, en referència a les excavacions que seguiran davant el bar restaurant Cal Ramon i l’oficina local de Caixabank. També s’ha trobat una canalització d’aigua de fa 100 anys.

Sens dubte, el poble viu aquest estiu encuriosit amb les troballes arqueològiques. Tant els residents com els visitants (senderistes i ciclistes, d’excursió pel parc natural de Sant Llorenç) s’aturen a les tanques de les obres per fer-hi fotos amb el telèfon mòbil. De fet, els esquelets han estat visibles a simple ull humà.

Al Museu de Sabadell

Després que hagin estat documentats a bastament pels arqueòlegs, ara marxaran al museu comarcal (tal com estableix el protocol de la Generalitat, en cas de no tenir museu propi).

Es traslladen, doncs, al Museu d’Història de Sabadell. “Nosaltres no tenim museu ni on exposar, malgrat que si sortís alguna peça de ceràmica, sí que ens agradaria tenir-la aquí“, reconeix el primer edil, adscrit a ERC (primera força, amb cinc regidors).

De fet, encara hi ha marge per a noves troballes. Les obres de canalització de l’aigua continuen, tot i que ara a poc a poc. I és que els operaris estan acompanyats en tot moment per un arqueòleg. Així, l’especialista vigila que qualsevol moviment de terra deixi entreveure noves ruïnes històriques. Els operaris van fer la descoberta la primera quinzena de juliol. L’alcalde va ordenar paralitzar les obres immediatament i va avisar la Generalitat en menys de 48 hores

A més, experts de la Generalitat fan una visita setmanal a les obres per comprovar que els procediments siguin correctes.

I ara, l’hipogeu

De fet, no ha estat un descobriment del tot sorprenent. “Hi havia veus del poble que ja apuntaven que hi hauria un cementiri o alguna cosa”, diu el primer edil. I és que ja des de l’any 1981 existeix la constatació que a sota la plaça

–encara més avall– hi roman un hipogeu.

Es tracta d’una cavitat, molt fonda, en la qual antigament hauria servit per motius fúnebres, rituals, o a tall de magatzem. Tot i això, ara mateix no s’hi pot accedir, ja que hi ha una placa de ferro i el terra és molt argilós. És per això que no és la prioritat ara mateix.

“Els experts diuen que les obres actuals no fan mal a l’hipogeu, de forma que es pot fer l’excavació d’aquí a uns mesos o anys”, revela Solà. La seva idea, però, és consignar una partida econòmica –si és possible– als pressupostos de l’any vinent.

I és que l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall s’ha quedat, literalment, sense diners. “Vam pressupostar unes obres d’infraestructura normals, però amb l’aparició de les restes arqueològiques, el cost s’ha incrementat”.

