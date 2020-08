Dues noves defuncions per coronavirus al Taulí

El Taulí ha comunicat dues noves morts per coronavirus entre aquest divendres i ahir, diumenge. Això enfila el nombre de defuncions en l'última setmana fins a quatre, després de dos mesos sense que n'hi hagués cap. Des de l'inici de la pandèmia se n'han produït 372 per Covid-19 a la corporació sanitària local.

Aquest darrer cap de setmana, el nombre de pacients ingressats al Taulí per la Covid-19 també ha crescut. N'hi ha 5 a UCI -divendres n'eren 3- i 26 a hospitalització. En total, en tres dies hi ha hagut 22 nous diagnòstics i 11 nous ingressos.

Aquest agost el virus està tenint més incidència a l'hospital que en els darrers mesos. El 18 de juny, fa dos mesos, hi havia 7 persones ingressades, que ja n'eren 2 el dia 29, una xifra que es va mantenir les dues primeres setmanes de juliol. Al Taulí, la Covid-19 va començar a remuntar ara fa un mes, el dia 19 de juliol, quan ja eren 4 hospitalitzats i el nombre es va doblar el 28 de juliol, amb 8 hospitalitzacions per Covid-19. Des d'aleshores, el nombre d'hospitalitzats per aquesta malaltia ha anat augmentant a poc a poc fins a arribar a la trentena actual.

