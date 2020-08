Les obres de millora a l'Estadi Creu Alta costaran mig milió d'euros

Contrarellotge per arribar a temps. El Centre d'Esports i l'Ajuntament aniran de la mà per adequar l'Estadi Municipal de la Creu Alta al protocol i exigències de la Lliga de Futbol Professional. Cinc setmanes és el marge de temps que té el club per poder posar al dia diferents aspectes de la instal·lació i complir els protocols marcats des de l'LFP. De fet, el Sabadell compte que les dues primeres jornades jugarà fora de casa -així ho ha demanat oficialment- o davant algun equip que ha disputat el play-off d'ascens a Primera (cas del Girona per exemple) i això ajornaria el partit per més endavant.

L'alcaldessa, Marta Farrés, acompanyada de la regidora d'Esports, Laura Reyes, el tinent d'alcaldessa, Pol Gibert, i diversos tècnics de l'Ajuntament, han fet una visita a l'Estadi i després han concretat el pla d'actuació juntament amb el director general del club, Bruno Batlle, i la vicepresidenta, Ana Navés. En tractar-se d'una instal·lació municipal, Farrés ha deixat clar que "hi ha d'haver-hi implicació de l'Ajuntament i, a més, el Centre d'Esports és un orgull per la ciutat i es produeix un efecte 'retorn'. Per tant, establirem un conveni per assumir les millores que afecten la gespa de l'Estadi, els temes de seguretat, porteries i banquetes". Això suposa uns 330.000 euros que l'alcaldessa va qualificar d'"una inversió en una instal·lació municipal que s'ha envellit i ara requereix unes millores necessàries".

S'ha volgut incidir en el concepte necessitat. Bruno Batlle ha revelat que "farem el que ens ha demanat l'LFP, però no anirem més enllà". Per exemple, ha quedat descartat el canvi de marcador. L'actuació se centra especialment en la renovació de la gespa, que fa 20 anys es va canviar per última vegada. "Cal una tipologia uniforme i s'aixecarà uns 10 o 15 centímetres per revisar el sistema de rec, anivellar el terreny i col·locar unes tapes de màxima qualitat". Aquest procés està previst fer-lo en unes tres setmanes.

El club assumirà uns 180.000 euros -el total del cost fregarà o superarà lleugerament el mig milió d'euros- per acabar tot el procés de millores que afecten, bàsicament, a diverses sales que s'han d'habilitat per afavorir les retransmissions televisives, el VAR, scouting, control antidopatge i cabines de premsa. També cal remodelar els vestidors, tant de la zona visitant com d'àrbitres. Un problema afegit és la impossibilitat que puguin entrar vehicles de gran tonatge al terreny de joc i això obligarà a desmuntar -ahir ja van començar els treballs- tres línies de graderia que estan sobre l'accés de vehicles per possibilitar que els de gran tonatge puguin entrar. La Creu Alta, amb 53 anys d'història, ha entrat en una fase d'obres important per poder convertir-se en escenari de la Lliga Professional. Per cert, encara no se sap quan es farà el sorteig del calendari. La guerra entre LFP i Federació Espanyola de Futbol continua i avui mateix, l'ens federatiu ha rebutjat les intencions de la Lliga Professional de fer el sorteig el més aviat millor. Encara estan pendents les resolucions del Comitè de Competició sobre el cas del Fuenlabrada i això ho pot retardar encara més.

