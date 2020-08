El 'fitxatge' de Leo Messi pel Sabadell causa sensació a les xarxes

L'anunci, via burofax, de Leo Messi de deixar l'FC Barcelona va tenir derivacions en clau arlequinada. L'astre argentí va aparèixer al cap de pocs minuts com a nou fitxatge del Centre d'Esports en un mem que va causar sensació entre els socis i aficionats del Sabadell.

Utilitzant el format oficial del club -fins i tot amb els logos dels patrocinadors- li donava la benvinguda. De fet, va córrer com la pólvora per les xarxes, sobretot Twitter, amb comentaris força sucosos. Alguns van seguir la broma recordant les bones relacions del president arlequinat, Esteve Calzada, amb Messi de la seva època a l'FC Barcelona. També es va rescatar una foto antiga de Calzada amb Leo per donar-li més credibilitat a l'operació.

Ultima hora! Messi acaba de confirmar que vol anar el CE Sabadell! pic.twitter.com/LY6l2Hrpgt — avatarjs🎗 (@avatarjs1) August 26, 2020

"Estic disposat a demanar un crèdit per poder pagar-li"; "Haurem d'esperar el límit salarial per veure si hi podem arribar", van ser alguns dels nombrosos comentaris irònics sobre el tema. El que va començar com una anècdota, va acabar causant sensació entre els seguidors arlequinats, il·lusionats amb el retorn de l'equip al futbol professional.

Última Noticia Deportiva:

Leo Messi ficha por el @CESabadell que ganas tengo de escuchar por megafonía eso de goooool del centre d'esports Sabadell marca MESSI marca MESSI marcaaaa MESSI 🔵⚪🔵⚪👏👏👏🥳🥳🎊🎊🎉🎉🏟🏟 pic.twitter.com/Lc6D0ZqLp8 — Cristian Ramirez Garcia (@Cristianrg1995) August 25, 2020

Et podem fer un foradet a la Nova Creu Alta, Leo. — (G)roc Casagran (@roccasagran) August 25, 2020

Hola @CESabadell, per si us sobra un lloc a la plantilla. De res. pic.twitter.com/r0SYSvqfxP — Jordi Ramoneda Tuset (@JordiRamoneda) August 25, 2020

Caldrà esperar la reacció del director esportiu, José Manzanera, qui sembla més centrat a buscar futbolistes que es puguin adaptar a les condicions econòmiques reals que estableix la Lliga de Futbol Professional i aquestes pròximes hores podria haver-hi novetats. Es parla amb força del davanter Juan Hernández, que vindria cedit pel Celta. El futur de Messi sembla estar lluny de la Creu Alta, però durant unes hores va estar lligat al mercat del Centre d'Esports. Una mica d'humor sempre va bé.

