Quin ensurt!

Has perdut les claus de casa? A Sabadell hi ha diversos establiments que te’n poden fer còpies a l’instant

Nou Alavedra Es pot reparar el calçat, fer claus, configurar un nou comandament a distància per a TV o pàrquing de cotxes... També disposen de venda de paraigües i motxilles, a banda d’un gran volum de material per al calçat. Els trobareu al Centre. Carrer de Gràcia, 140.

Serralleria Arc Taller especialitzat en la fabricació de tota mena de treballs realitzats en ferro o acer, com portes per a comunitats, reixes i baranes. A banda de fer còpies de jocs de claus, també fan igualament de bombins i obertura de portes quan et quedes fora de casa. Carrer de Joanot Martorell, 3.

Ferreteria i bricolatge Pavón En cas de necessitar un segon joc de claus, us les poden fer a Pavón. Ara bé, també tenen tres línies més de serveis que potser us interessen: informàtica, modelisme (trens, maquetes, construccions, etc.) i materials per a la impressió. Carrer de la Indústria, 23.

Ferreteria Feu L’establiment Feu funciona tant per resoldre una pèrdua de joc de claus, com per adquirir material de bricolatge casolà, així com material de jardineria i fins i tot electrodomèstics i altres estris de ferreteries. Els trobareu al costat del Mercat Central. Carrer de Colom, 36.

Tres apunts a tenir en compte quan perdem les claus:

Som humans! Encara hi ha coses que com a humans (aquells éssers que ensopeguen sempre amb la mateixa pedra) seguim fent malament. Qui pot dir que almenys un cop l’any no ha tingut por per haver perdut les claus de casa? Bé, som humans!

Si són les del cotxe? El primer és posar-te en contacte amb la marca del vehicle. Si encara en tens una còpia, estaràs de sort, perquè només hauràs d’acreditar que ets el propietari del vehicle aportant el DNI i la documentació del cotxe. Així et gestionaran una còpia nova.

Fes el teu clauer! Pots divorciar-te del teu manyoc de claus i fabricar un clauer de paret la mar de fàcil i útil. Per als amants dels treballs manuals, la xarxa social Pinterest ofereix mil i una idees per practicar a casa i fer que les claus no s’escapin de les butxaques (pinterest.es)

