La tornada a l’escola, molt a prop i carregada d’incògnites

El pla d’obertura dels centres educatius no només desemboca responsabilitats sobre escoles i instituts, que per complir amb les mesures sanitàries hauran de reorganitzar-se i transformar espais. També esperona associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA), moltes de les quals fa dies que treballen perquè l’inici de curs sigui segur. A menys de tres setmanes per a l’arrencada, però, hi ha força incògnites i una aura de preocupació generalitzada. Sobretot, relacionada amb el servei d’acollida, el de menjador i les extraescolars.

“Hi ha molta incertesa. Els missatges són contínuament canviants”, expressa Esther Bayan, de l’AFA Ribatallada, sobre l’allau d’informació que aquests dies inunda la comunitat educativa. Un dels reptes de l’escola, que és petita, és la divisió d’espais per distribuir els alumnes. És per això que han demanat a l’Ajuntament poder tallar dos carrers per utilitzar-los de pati. Una altra de les gestions que ja han fet ha estat externalitzar amb una empresa especialitzada les activitats extraescolars, amb la garantia que els protocols es compliran rigorosament: “Hem estat tot l’estiu treballant, pendents de cada notícia”.

Com a tots els centres, a l’escola Catalunya també hi ha preocupació per com es distribuiran els infants. “La quantitat d’alumnat per classe és d’entre 25 i 27 nens, no sé si hi haurà espai físic a l’escola per fer desdoblaments”, dubta Dani Granados, de l’AMPA.

Hi ha molts centres que optaran per aprofitar les aules especialitzades per tal de fer les classes ordinàries complint amb les ràtios. És el cas de l’escola Nostra Llar, tal com explica la presidenta de l’AMPA, Núria del Pozo. En aquest centre, sobretot, es reduiran les ràtios dels grups d’alumnes que acabin cicle educatiu, “per minimitzar riscos”, ja que és imprescindible que tanquin l’etapa amb unes competències adquirides.

Una de les reivindicacions de sindicats catalans i de moltes famílies, com a mesura de prevenció, és la jornada contínua, que a moltes comunitats és optativa als centres. Hi està d’acord Lidia Gómez, presidenta de l’AMPA Can Rull: “És una manera de fer menys desplaçaments i d’evitar aglomeracions”, reclama.

