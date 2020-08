El Vallès Occidental és la comarca on els Bombers han fet més rescats a l’estiu

El Vallès Occidental és la comarca amb més rescats per part dels Bombers a l’estiu. En els darrers dos i mig, el cos ha fet 70 serveis. Dins d’aquestes dades destaca Matadepera com la segona localitat catalana, només per darrere de Naut d’Aran, on s’han fet 21 rescats. Aquesta xifra, però, s’explica perquè en aquest municipi se situa la Mola, un lloc habitual per fer excursions per part dels vallesans.

L’aposta pel turisme de proximitat ha disparat els rescats que han fet els Bombers a Catalunya des del juny. Segons ACN, en els darrers dos mesos i mig, el cos ha fet 522 serveis, que suposen un 23% més en relació amb el mateix període de l’any passat. Aquest increment ha fet que l’acumulat de l’any sigui superior al 2019, tot i que durant el confinament es va registrar un descens notable. El sergent del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers, Alfons Esterlich, vincula l’augment de serveis a la decisió de moltes famílies de passar les vacances a Catalunya. Esterlich adverteix que encara hi ha un nombre important de persones que van mal equipades a la muntanya, on es produeixen la majoria de rescats.

El cop provocat per la pandèmia ha fet modificar les vacances de molts catalans, que han acabat apostant pel turisme de proximitat. Això ha incrementat l’afluència de visitants a zones de muntanya i, de retruc, els rescats durant els darrers dos mesos i mig.

Relliscades o imprudències

Esterlich destaca l’increment que hi ha hagut especialment a rius i gorgues d’arreu de Catalunya. Els motius dels accidents estan relacionats, habitualment, amb relliscades a roques o en imprudències, com no calcular la profunditat. En aquests espais s’ha passat de 21 actuacions l’any passat a 55 el 2020. La muntanya i els camins de ronda també són llocs habituals on han d’actuar els GRAE.

