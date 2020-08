El Centre d'Esports confirma la cessió del davanter Juan Hernández (Celta)

Ja és oficial. El cinquè fitxatge del Sabadell 20/21 arriba de Galícia encara que el jugador, Juan Hernández, va néixer fa 25 anys a Lorca (Múrcia). Es tracta d'un davanter amb una gran projecció que després de passar pel Lorca, va començar a demostrar la seva capacitat golejadora al Getafe B la temporada 15/16. El Celta es va fixar en ell i el va incorporar al filial celeste, on es va convertir en un home determinant. Amb els seus 14 gols de la temporada 17/18 -va coincidir per cert amb Aarón Rey- va disputar el play-off d'ascens a Segona A sense èxit.

La temporada següent, 18/19, va fer un pas important amb la seva cessió al Cádiz per debutar a la categoria de plata. Però la mala sort el va deixar gairebé en blanc: una greu lesió al genoll només el va deixar jugar els dos primers partits de lliga. La temporada passada va tornar al Celta i, de fet, va formar part de la primera plantilla. Va fer realitat el somni de debutar a Primera Divisió -va intervenir en 5 partits per un total de 87 minuts- i es va estrenar com a golejador a la Copa del Rei.

Els tècnics del club gallec mantenen la seva confiança en ell, però prefereixen que pugui tenir minuts en una lliga tan exigent com la Segona A. Per això han decidit renovar-li el contracte i concretar la seva cessió al Centre d'Esports, club que ha apostat fort per aquest jove davanter -de fet, més aviat extrem- amb potència i bona definició. Altres clubs, com el Lugo, també han lluitat fins a l'últim moment per aconseguir la seva cessió, però el director esportiu arlequinat, José Manzanera, l'ha sabut convèncer. En les pròximes hores viatjarà i s'incorporarà a la disciplina d'entrenaments de l'equip d'Antonio Hidalgo.

No serà l'última incorporació. A l'espera de conèixer la xifra definitiva del límit salarial marcar per la LFP -podria rondar els 4 milions d'euros-, la direcció esportiva treballa per fitxar tres jugadors de nivell alt: un migcampista, un mitja punta i sobretot un davanter.

