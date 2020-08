El Sabadell jugarà el 4 de setembre a Osca

El partit que havien de disputar aquest diumenge a les instal·lacions de RoyalVerd de La Vall d'en Bas el Sabadell i la SD Huesca ha quedat definitivament ajornat al divendres 4 de setembre (18 hores). Les baixes que afectaven ambdós conjunts han aconsellat aquest canvi de data i també d'escenari perquè ara l'amistós es disputarà a terres aragoneses. No a l'estadi d'El Alcoraz sinó a les instal·lacions de La Piràmide, la Ciutat Esportiva on entrena habitualment el Huesca. Encara no se sap si el duel es podrà veure per televisió, sigui per Aragó Televisió o Esport3.

Antonio Hidalgo confia a recuperar efectius els pròxims dies. S'espera que els casos que van donar positiu en les proves PCR i no van poder viatjar a la Garrotxa ja es puguin entrenar la setmana que ve i també s'incorporin a la dinàmica de grup alguns jugadors que patien molèsties, a més de l'últim fitxatge Juan Hernández, que ha arribat cedit pel Celta de Vigo. Ara la secretaria tècnica està pendent de tancar dues o tres operacions més per configurar la plantilla per afrontar una temporada que, definitivament, començarà el 12 i 13 de setembre després que el Consejo Superior de Deportes tirés pel dret davant el desacord entre LFP i Federació.

Publicitat

El Sabadell està molt pendent del sorteig del calendari que es farà dilluns a la tarda perquè una possibilitat és que no jugui. Això passaria si queda emparellat amb el Girona, finalista del play-off a Primera Divisió que no entrarà en acció fins a la tercera jornada. És una de les opcions després que el club arlequinat demanés jugar fora de casa per guanyar temps en l'adequació de l'Estadi. Per cert, aquest divendres les màquines han accedit ja al terreny de joc de la Creu Alta per iniciar el procés de retirada de la gespa, operació que porta a terme l'empresa RoyalVerd. També es treballa en altres espais com la sala de premsa i diversos punts de l'Estadi que patirà un notable rentat de cara per complir el protocol de la Lliga de Futbol Professional.

🎥 [VÍDEO] En marxa les obres d'adequació de la Nova Creu Alta 🚧 🌱 @royalverd s'ocuparà de la nova gespa per a disputar #LaLigaSmartbank#5000Arlequinats | #SentlOrgullArlequinat pic.twitter.com/S8a1z6mXCy — CE Sabadell (@CESabadell) August 28, 2020

Publicitat