Maties Serracant renuncia a l'acta de regidor

L'exalcalde Maties Serracant ha anunciat la seva renúncia a l'acta de regidor a l'Ajuntament de Sabadell. La decisió és de caràcter personal després de ser 7 anys a l'Ajuntament com a regidor, primer per l'Entesa per Sabadell i posteriorment per la Crida, i d'haver ostentat l'alcaldia entre 2017 i 2019. La seva marxa es produeix després que el passat mes de juliol el també exalcalde d'ERC Juli Fernàndez va renunciat a l'acta de regidor.

Serracant ho ha anunciat en una roda de premsa feta a la plaça de Sant Salvador, al barri de Covadonga, i rodejat de regidors actuals, com Nani Valero i Anna Lara, d'excompanys de grup municipal com Albert Boada, i també de l'exregidor i qui serà el seu successor al grup municipal, Lluís Perarnau.

Publicitat

"Marxo després de gairebé 7 anys, és un moment d'inici de curs, en un moment en què es necessita una dedicació molt important, no calen més motius", ha explicat Serracant. Una decisió personal, ha dit, que va traslladar a l'organització en considerar que no calia exhaurir els 8 anys que marquen els estatuts de la Crida per Sabadell per assumir una responsabilitat política.

Ara és Lluís Perarnau qui agafarà les regnes de les àrees que fins ara assumia Serracant. "En Maties ha estat objecte en aquests anys d'una denúncia trampa de l'entorn del PSC per Cal Balsach després de la lluita que va fer contra la trama corrupta del cas Mercuri", ha destacat en la mateixa compareixença Perarnau.

La renúncia es farà efectiva en el ple del proper dimarts 8 de setembre.

Publicitat