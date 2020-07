Juli Fernàndez: 'He optat per ajudar i servir la gent'

Aquest ple extraordinari ha estat la darrera sessió com a regidor de qui va ser alcalde de Sabadell entre els anys 2015 i 2017, Juli Fernàndez. El republicà renuncia a l'acta després de cinc anys per centrar la seva activitat en el càrrec de Delegat del Govern, en un moment especialment intens pel que fa al seguiment i evolució de la Covid-19.

Des de casa, de manera telemàtica i de fons amb el collage d'una bandera estelada que la seva dona li va fer quan va ser nomenat alcalde, Fernàndez s'ha adreçat als seus companys de ple per fer oficial la decisió que va comunicar de manera pública la setmana passada. "M'agradaria posar en valor la feina de servei públic i de treball de les persones que en un moment prenem la decisió de dedicar anys de la nostra vida a la nostra gent", ha apuntat, afegint: "En un moment tan complicat com el que vivim, el que diem que volem que passi ho fem pensant que és el millor".

"He optat per ajudar i servir la gent", explica l'exalcalde. En aquest sentit, assegura que des de la seva condició de Delegat del Govern seguirà tenint contacte amb la ciutat i amb els seus càrrecs electes, i ha llançat una advertència: "Com a Terminator, I'll be back (tornaré)", ha dit en to de broma, tot apuntant que quan un marxa, mai se sap què li depararà el futur.

Sobre la seva etapa al capdavant del consistori, ha destacat haver tingut la sort d'haver pogut ser l'alcalde de la seva ciutat, i ha destacat dues frases: una primera de Pere Quart, "cap luxe però totes les comoditats", considerant que cal garantir tot allò que necessiten els ciutadans, i una d'Albert Einstein, "una força sense amor és energia gastada en va": "Tot l'amor que posem a la vida fa que l'energia es concentri en què allò que volem que passi, passi".

Els representants dels grups municipals també li han dedicat unes paraules en el seu comiat, la primera Marta Morell (Podem), que ha assegurat que "malgrat els desacords", considera que és "un actiu important per a la ciutat". Pel seu cantó, Lourdes Ciuró (Junts per Sabadell), ha destacat l'honor que suposa haver assumit l'alcaldia: "Sabadell va tenir la sort de tenir un govern independentista", ha destacat, en relació als anys previs a l'1-O, tot i retraient que l'executiu podria haver estat "plenament independentista" si en aquell moment s'hagués incorporat el llavors grup municipal de Convergència i Unió, liderat per Carles Rossinyol.

Des de Ciutadans, Adrián Hernández ha destacat la relació que tenen: "Tu i jo no ens acabem d'acomiadar mai", ha dit en to de broma. En el primer tram de mandat al capdavant de l'alcaldia, assegura que va rebre per part de Fernàndez "un tracte exquisit", on el trucava i hi comptava per diversos temes, i ha destacat dues etapes en la seva relació, la primera, fins el setembre de 2017, i la posterior, en al·lusió a la celebració de l'1-O. "Et vas equivocar en algunes coses, vas encertar en d'altres, però sempre has estat honest", ha conclòs.

Per part de la Crida per Sabadell ha pres la paraula qui va ser el seu company de govern i posterior successos al capdavant de l'alcaldia, Maties Serracant. "Gestionar i compartir la responsabilitat d'un govern és una tasca necessària, un esforç continu i una preocupació constant, que vas mantenir fins i tot en els moments en què tot semblava més fàcil", ha assenyalat.

El seu successor al capdavant del grup municipal d'ERC, Gabriel Fernàndez, ha aprofitat per agrair-li la feina feta pel partit a la ciutat: "Sense tu no s'entendria, vas assumir un rol molt important al partit quan les coses venien molt maldades, vam desaparèixer institucionalment parlant, i era un repte complicat d'assumir", ha destacat. Pel seu cantó, el portaveu del PSC, Pol Gibert, ha recordat que es van conèixer una tarda d'estiu, quan Fernàndez era alcalde i ell no recorda ni si era diputat: "Has portat ERC per la travessa pel desert fins l'alcaldia, algú que ha estat alcalde mereix tot el respecte i consideració", ha apuntat.

L'alcaldessa, Marta Farrés, s'ha guardat el darrer torn, recordant que es van conèixer quan tenien dues vides completament diferents a l'actual, ell era el director de l'Agència Catalana de Joventut i ella regidora de Joventut a l'Ajuntament. "En nom de la ciutat, t'agraeixo el compromís que has tingut", ha expressat, tot apuntat que seguiran plenament en contacte per la seva feina com a Delegat del Govern.

