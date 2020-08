Lourdes Ciuró es dona de baixa del PDeCat seguint els passos de Junts

La sabadellenca Lourdes Ciuró es donarà de baixa com a associada del PDeCat “aquesta setmana”. La regidora i portaveu de Junts per Sabadell segueix els passos de l’expresident Carles Puigdemont i se suma a desenes de càrrecs electes que aquests dies estan abandonant la militància del partit.

L’argument per fer-ho és que “no hi ha possibilitat d’entesa” entre el PDeCat i Junts, segons Ciuró, després que el primer hagi portat el segon als tribunals per intentar quedar-se amb el nom del segon. La regidora considera que aquesta mesura “és una vulneració flagrant de la decisió que el Consell Nacional [del PDeCat] va adoptar de transitar cap a Junts”.

Ciuró encara no ha presentat la renúncia perquè treballa amb diferents associats del PDeCat als dos vallesos per presentar una baixa massiva i mostrar així una “evidència clara que la direcció no ha actuat bé”. Segons diversos mitjans, el degoteig de baixes a tot Catalunya és constant i ja podria ser d’unes 800.

Lourdes Ciuró ja va plegar de la direcció executiva del PDeCat el passat 31 de juliol, en el mateix context de desavinences amb el partit presidit per David Bonvehí.

