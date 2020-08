Un permís més que necessari

Els pares, en alerta. La reobertura de les escoles, aquest setembre, planteja un immens interrogant sobre la conciliació entre la vida familiar i la feina. En el moment en què hi hagi un cas positiu a una aula, i a conseqüència els companys estiguin obligats a fer 14 dies de quarantena, els progenitors hauran de ser a casa per cuidar dels fills. I, en molts casos, no tindran més alternativa que deixar de treballar. Hi haurà alguna prestació per a aquests casos?

“Si no es regula res en l’àmbit legal, depens de les facilitats que et donin a la teva feina. És un problema per als pares treballadors i, de retruc, per a l’empresa”, reflexiona Núria del Pozo, presidenta de l’AMPA de l’escola Nostra Llar, qui admet que és un tema que genera preocupació i incertesa. “El nen no es pot quedar sol”, recalca. Amb els avis, tampoc és una bona solució, tenint en compte que l’infant haurà estat en contacte amb un cas positiu de coronavirus i l’alt risc que això comporta.

A sobre la taula, en aquests moments, hi ha diferents fórmules que s’estudien per no deixar sense ingressos els pares que hagin de tenir cura dels seus fills en quarantena. Per als progenitors que s’hagin de quedar a casa, el Ministeri d’Educació planteja la baixa mèdica o un permís retribuït. Aquesta darrera opció és la que més agrada a la Generalitat.

Des de la patronal de les micro, petites i mitjanes empreses, aquestes propostes són benvingudes: “És un tema complicat. Però per a nosaltres, com a empresaris, el permís retribuït o la baixa no s’haurien de veure malament. El primer és la salut dels petits, i col·laborar per a la unificació familiar és molt important”, sosté Josep Maria Catalán, president de Pimec Vallès Occidental. Sobre aquestes prestacions, planteja la possibilitat de ser combinades entre els dos progenitors. És a dir, s’hi pot acollir un dels dos mentre l’altre continuï treballant. En casos en què els fills siguin més grans, no veu amb mals ulls el teletreball.

La UGT també és partidària del permís retribuït, però critica que encara no hi hagi una solució. “No s’ha establert cap marc. S’actua quan sorgeix la necessitat, es va darrere del problema”, critica una de les responsables d’Educació del sindicat, Mónica Vitolo. Paral·lelament, en un comunicat, UGT sosté que el permís ha d’anar acompanyat de plans d’igualtat, ja que es tem que siguin les dones qui, majoritàriament, s’adhereixin a la prestació i això impliqui que hagin d’assumir més responsabilitats en la sobrecàrrega familiar. En aquest sentit, un estudi de la Generalitat, publicat al juny, alertava que han estat elles qui han sortit pitjor malparades professionalment de la pandèmia.

Publicitat

En contra de la reducció laboral

El govern de l’Estat, a l’inici de la pandèmia, va desplegar el pla MeCuida, que ofereix facilitats per adaptar l’horari i reduir la jornada per motius relacionats amb la Covid. La ministra de Treball ha afirmat que es renovarà.

En qualsevol cas, per a l’economista i president de la Xarxa Onion, Arnau Bonada, que els pares hagin d’acollir-se a la reducció de jornada per cuidar els fills en quarantena, després que hagin d’estar aïllats per haver anat a l’escola, no és una bona solució: “El treballador hi surt perdent. No ho ha d’assumir ell amb menys retribució, ni l’empresa, sinó col·lectivament, entre tots. Ho ha de compensar l’Estat”.

“El juliol ja s’intuïa aquest escenari. I hem hagut d’esperar fins ara per buscar-hi una solució. Anem una mica tard”, critica la presidenta del Consell Intersectorial d’Empresaris, Alicia Boch. “Hem de regular un permís que no suposi un greuge per a les empreses, que estigui subvencionat o cobert”, afegeix.

Respecte a la possibilitat de solucionar el problema amb baixes laborals, Bonada tampoc creu que sigui idoni: “El problema és que s’han de gestionar amb els CAPs, que el que interessa és que estiguin dedicats a l’atenció mèdica i no a tràmits administratius”.

Publicitat