García Cazorla, elegit adjunt a la presidència del Consell General de l'Advocacia Espanyola

L'advocat i mediador Joan Antoni García Cazorla, qui va ser degà del Col·legi d'Advocats de Sabadell entre els anys 2009 i 2016, ha estat elegit adjunt a la presidència del Consell General de l'Advocacia Espanyola. Es tracta d'un nomenament que es va fer efectiu el passat mes de juliol, després que des de l'any 2016 fos nomenat membre de l'organisme com a conseller electiu.

Ara assumirà tasques que vinguin derivades de manera directa a través de la Presidenta, Victoria Ortega Benito. "Ara mateix treballo amb un conjunt d'informes que analitzen què passa a partir de la dissolució d'un despatx d'advocats, amb els assumptes que queden quan mor un soci o què pot fer el client, entre d'altres aspectes", explica García Cazorla.

"Aquest no és un mèrit personal, sinó també un reconeixement a Sabadell, a la comarca i a l'advocacia en general, perquè el meu objectiu no és treballar només per a l'advocacia, també per a la societat", explica l'advocat. En aquest sentit, posa sobre la taula la defensa d'una feina com la de l'advocat d'ofici: "La seva labor té un important pes social, no tant econòmic, i per això ens cal incentivar que hi hagi més conciliació familiar d'aquests i del conjunt d'advocats", apunta.

Com exemple, posa la seva oposició frontal a la decisió del ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, de declara hàbil part del mes d'agost per recuperar dies perduts per l'impacte de la pandèmia. "Aquesta és l'única època de l'any que els advocats poden fer vacances, i els les van treure, i ha estat un fracàs perquè no hi ha hagut funcionaris i la Justícia no ha avançat: ha estat un maldecap que no ha servit per a res, i que tant els advocats com els jutges no veiem convenient, i a 1 de setembre podem confirmar que la mesura no ha estat eficaç", explica.

García Cazorla va començar a exercir l'advocacia l'any 1985, va ser vicedegà del Col·legi sabadellenc entre 1999 i 2009, i des de l'any 2005 també exerceix com a mediador. De fet, defensa aquesta via per descongestionar els jutjats a l'hora de resoldre conflictes, una alternativa més àgil que també s'ha activat durant la pandèmia per abordar aspectes com ara els de guarda i custòdia, entre altres.

"Al 2001 es va dictar una Llei pionera a Catalunya de mediació en l'àmbit familiar, i al 2009 es va ampliar a l'àmbit civil, englobant conflictes entre propietaris i arrendataris, o entre veïns, i ara també es vol regular que la mediació sigui més preceptiva i necessària abans d'iniciar un procediment", apunta. La seva aplicació permetria que amb la intervenció d'un mediador, amb una formació en termes jurídics, psicològics i de negociació, es descarregués molta feina als jutjats.

Calen uns nous jutjats

L'advocat considera que Sabadell necessita un nou edifici que doni cabuda als jutjats de la ciutat. "Fa 25 anys es va decidir iniciar una reforma dels edificis judicials a Catalunya, i nosaltres vam ser dels primers, però ara que tothom té un edifici nou, si compares la tecnologia o els espais amb els d'ara no tenen res a veure", explica.

És per això que considera que l'actual edifici ha quedat obsolet, i que !qualsevol reforma que s'hi faci serà un pegat". La solució, diu, és un nou edifici, que englobi de manera autònoma i aïllada els jutjats.

