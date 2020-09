Carpes 'antimasclistes' a les nits de la No Festa Major

L’Ajuntament de Sabadell muntarà fins a 13 Punts Lila -carpes o parades 'anti'agressions' masclistes- durant el mes de setembre. De fet, seran estrenades durantes les nits de No Festa Major: Els dos primers Punts Liles tindràn lloc aquest divendres i dissabte a la nit, a la plaça Doctor Robert. El diumenge també n’hi haurà al matí, al mercat ambulant de la Zona Hermètica (compartit amb Sant Quirze). En aquest enllaç podeu consultar els horaris i emplaçaments de tots els Punt Liles previstos.

Tal com ha explicat aquest matí la tinent d'alcaldessa i regidoria de Polítiques de Gènere, Marta Morell, en aquests espais de seguretat es poden fer atencions en cas d’assetjament, abús o agressions sexistes i lgtbifòbiques. També es donen a conèixer els telèfons d'¡atenció disponibles i es donen recomanacions a la ciutadania sobre com actuar en cas de sospita d’una situació de violència masclista.

Segons Morell, "l’objectiu és visibilitzar que les violències masclistes existeixen, que és responsabilitat de tothom lluitar per eradicar-les i que hi ha serveis on poden acompanyar la persona a sortir de la situació".

Arrenquen els 'Agents Liles Joves'

Una altre dels projectes que s’ha presentat són els Agents Liles Joves, les quals seran voluntàries i voluntaris que rebrann una formació específica i lideren accions de sensibilització i prevenció en diferents espais. L’objectiu és que actuïn com a líders positius entre els seus iguals.

Prova pilot a dos instituts

D’una banda, es farà una prova pilot en dos instituts de la ciutat, on un grup de voluntariat rebrà formació i posteriorment dissenyarà i realitzarà accions al centre i/o virtuals, en la línia de sensibilitzar, prevenir i aturar discriminacions de gènere i LGTBIfòbiques i les violències masclistes.



