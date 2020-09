Diego Fuoli i Víctor Garcia ja se senten un més de la família arlequinada

Doble presentació entre castellers. Amb la Nova Creu Alta gairebé inutilitzada per les obres, el club manté la iniciativa de fer presentacions a llocs emblemàtics de la ciutat o amb un simbolisme especial, com ha passat avui a la seu oficial dels Saballuts, el carrer Emprius. L'acte també s'emmarca dins de la campanya #ImpulsemSabadell de l'Ajuntament per reactivar sectors com l'oci, restauració o cultura, molt perjudicats per la pandèmia del coronavirus. "Som molt sensibles a aquesta situació i des del Centre d'Esports volem donar el màxim suport possible", ha explicat el director general del club, Bruno Batlle, acompanyat per la regidora d'Esports, Laura Reyes; el director esportiu, José Manzanera i la cap de Colla dels Saballuts, Bea Jiménez.

El porter Diego Fuoli i el davanter Víctor Garcia volen tenir la mateixa força i energia que desprenen els Saballuts, la colla castellera de la nostra ciutat. Han arribat amb aquest repte. Fuoli (20/10/97, Saragossa) ha deixat el Vila-real on ha militat les últimes 5 temporades (entre el juvenil, equip 'C' de Tercera Divisió i el filial de Segona B) per fer un pas més en la seva carrera. "Era el moment d'un canvi d'aires i de totes les opcions, la del Sabadell em va semblar la millor. No en tinc cap dubte que vaig encertar". També li va donar bones referències l'extècnic arlequinat Miguel Alvarez, el seu entrenador les últimes temporades al Vila-real B. "Em va parlar molt bé del club i jo li estic agraït del tracte rebut. He après molt d'ell".

Tindrà la duríssima competència d'Ian Mackay, un dels herois de l'ascens amb la seva prodigiosa actuació al play-off. "Ho sé, Mackay és un gran porter, però la competència sempre és bona per l'equip i suposa una motivació especial per a mi. Sé de què sóc capaç i el que vinc a fer", ha expressat un Fuoli que té com a gran referència a Iker Casillas. També ha destacat la gran rebuda del vestidor arlequinat: "Es nota que hi ha una gran família i això ajudarà als nouvinguts a adaptar-nos més de pressa. Hem de carregar les piles perquè l'exigència serà màxima a la lliga".

Si a Diego li toca evitar gols, Víctor Garcia ha arribat amb la missió de fer-los o ajudar a aconseguir-los amb la seva feina ofensiva. És valencià i s'ha expressat amb un català gairebé perfecte. "Les primeres sensacions són molt positives. El grup ens ha acollit mot bé. Es nota que hi ha una família i això va ser una de les claus de l'èxit la passada temporada. Ens hem d'adaptar amb rapidesa i estar a l'altura", ha comentat. Després de tastar fugaçment la Primera Divisió amb el Valladolid -va marcar un gol en la seva estrena al camp del València- al final de la passada temporada va coincidir amb el Sabadell a Marbella en el play-off exprés defensant el filial castellà. El Barcelona B els va deixar fora a la primera eliminatòria.

"El Sabadell suposa una oportunitat i em pot ajudar per tornar amb més força a l'elit. Estic segur que farem una gran temporada", ha dit de manera contundent un davanter que li agrada moure's per banda. Fins i tot ha desvelat que "amb el sistema que utilitza el tècnic estic agafant els automatismes per jugar de carriler. Vaig veure la final del play-off contra el Barcelona B i em va agradar molt la idea de joc del Sabadell. Proposa bon futbol i la profunditat per banda em pot anar molt bé per les meves característiques".

Pendents del límit salarial

Amb les últimes incorporacions dels bascos Iker Undabarrena i Gorka Guruzeta, el Centre d'Esports suma 22 fitxes i com ha admès el director esportiu, José Manzanera, "ara cal saber exactament el límit salarial per acabar el puzle dels fitxatges. No tenim unes necessitats molt marcades. Queda un mes de mercat -acaba el 5 d'octubre- i es poden donar moltes situacions interessants". Tenint en compte que la UD Logroñés se li ha assignat un límit salarial de 4,2 milions d'euros, el club arlequinat creu que rondarà aquesta xifra dels 4 milions. "Això suposarà tenir un dels pressupostos més baixos de la categoria, però farem tot el possible per tenir una plantilla molt competitiva", ha afegit Bruno Batlle, "satisfet" amb la dinàmica de la campanya de socis. S'està a prop dels 2000 socis i espera que la xifra augmenti en les pròximes setmanes. "El degoteig és constant a les oficines i malgrat que la incertesa de quan es podrà accedir a l'Estadi, penso que la ciutat respira il·lusió. Es veuen moltes samarretes i mascaretes arlequinades i es nota el caliu". L'acte va acabar amb fotos dels nous jugadors amb components dels Saballuts i el lliurament d'una samarreta commemorativa del club a Bea Jiménez, cap de la colla.

