Junts per Sabadell demana un criteri més equitatiu per accedir al programa 'Els primers a l'aigua'

Junts per Sabadell reclama al govern municipal que el programa 'Els primers a l'aigua' no es regeixi segons l'escola on van els infants sinó per la renda de les seves famílies. Aquesta activitat permet als menors aprendre a nedar, però segons la portaveu de la formació, Lourdes Ciuró, "té un greu problema d'equitat, igualtat i fins i tot podria ser estatutari". Els juntaires presentaran una moció al ple del 8 de setembre per introduir aquest canvi.

La moció planteja dos punts. En el primer proposa que totes les escoles de la ciutat puguin participar del programa, independentment que la seva titularitat sigui pública, concertada o privada. Segons les dades de Junts, ara hi participen 19 dels 42 centres del municipi, tots públics. D'aquesta manera, i tal com recull en el segon punt de la proposta, Ciuró defensa que incloent-hi tots els tipus de centres i basant el criteri d'accés al programa segons la renda de les famílies, el projecte seria més equitatiu "sense prejutjar que qui va en una concertada o privada es pot permetre pagar un curs de natació".

En la presentació de la moció aquest dimecres en roda de premsa telemàtica, Lourdes Ciuró ha recordat que en les escoles concertades o privades també hi ha alumnes en situació de vulnerabilitat i que, pel fet d'anar en determinats centres, no poden accedir al programa Els primers a l'aigua. La regidora i portaveu de Junts ha afegit que en el projecte hi participen escoles de tots els districtes menys l'1, el Centre, on hi ha la majoria de concertades o privades. Amb aquest canvi es busca que hi puguin accedir.

El programa Els primers a l'aigua el va posar en marxa el quadripartit en el curs 2018-19 amb un pressupost de 200.000 euros. En el primer any hi van participar 530 alumnes de 1r de primària, que van aprendre a nedar a les piscines Joan Serra, Club Natació Sabadell (Montcada i Can Llong), Cercle Sabadellès 1856 i Club de Tennis Sabadell. Ciuró no demana que s'ampliï el pressupost, més tenint en compte la situació generada pel coronavirus, que ha suposat un sotrac de 23 milions d'euros a les arques municipals.

