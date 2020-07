S'invertirà a Sabadell, però menys. El Govern municipal retalla les inversions del mandat fins als 65 milions d'euros. La Covid-19 ha suposat un sotrac per les arques municipals de 23 milions d'euros només per l'exercici 2020. L'Ajuntament ha refet els comptes i ha marcat de nous les prioritats. Es mantenen projectes com el Portal Sud, el Pavelló dels Merinals i la reforma del passeig de la Plaça Major, però cauen d'altres, que no s'executaran aquest mandat: les obres per fer l'escola bressol de la Concòrdia, el Conservatori i Escola de Música de l'Eix Macià i la Comissaria del Nord hauran d'esperar com a mínim a 2023.

L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha participat en una trobada telemàtica organitzada per Sabadell Cercle d'Entitats, en què ha presentat els projectes per aquest mandat, després que l'Ajuntament hagi retallat els comptes per afrontar la despesa municipal extraordinària de crisi de la Covid-19, una "gerra d'aigua freda" segons l'alcaldessa. "Tenim una davallada en el 10% i això obliga a canviar les prioritats", reconeixia la mateixa Farrés. "Seran tres anys molt complicats", ha exposat, per després concretar: "Què ha canviat? Han canviat els terminis. Haurem d'allargar el calendari...".

La retallada afecta al gruix principal del programa del PSC, però no a tot. Malgrat la crisi sanitària, l'Ajuntament preveu 65 milions d'euros centrats en tres línies d'actuació: creació de zones verdes, nous equipaments i infraestructures de ciutat. Les actuacions es focalitzen en obra pública i s'inclouen dins del mandat gran part de les actuacions que ja s'havien iniciat en el mandat anterior. Aquestes són les obres que es mantenen (i les que no).

Equipaments i infraestructures: alguns sí, d'altres a partir de 2023

L'Ajuntament reconeix que hi ha tres projectes cabdals de mandat que no s'executaran després del sotrac de la Covid-19: l'escola bressol de la Concòrdia, el Conservatori i Escola de Música de l'Eix Macià i la Comissaria del Nord. "No es posaran les primeres pedres en aquests tres anys", ha afirmat l'alcaldessa, que ha assegurat que davant d'un context econòmic incert calia "parlar amb honestedat". Sobre la nova comissaria, l'alcaldessa ha assegurat que té intenció de fer les obres en el mandat 2023-2027 en el supòsit que es reediti el Govern municipal.

Per contra, la proposta cabdal en matèria esportiva del PSC, el Pavelló de Merinals (5 milions d'euros), es manté en l'agenda del Govern municipal tot i el coronavirus. "És necessari. És una zona que està molt descoberta a nivell d'oferta esportiva", ha exposat Farrés. El govern preveu iniciar les obres el novembre de 2021 i inaugurar-lo l'any 2023. Encara pel que fa a les obres esportives, es reformarà la pista poliesportiva Nostra Llar (640.000 euros).

Pel que fa a equipaments de la Generalitat, l'Ajuntament cedirà un solar per a la construcció dels nous jutjats a l'Eix Macià. També es farà una cessió de terrenys per situar els Bombers en la frontera entre Sabadell i Sant Quirze en un nou parc, tal com ja havia avançat aquest diari.

En termes d'infraestructures, s'executarà el Portal Sud amb el suport de la UE i de la Diputació de Barcelona (5,5 milions d'euros) i es reformaran els polígons de Can Roqueta i del Sud per fer-los més competitius (3,1 milions d'euros).

Reforma definitiva del Centre

"Preveiem acabar el passeig i començar les obres de connexió del nou pàrquing". Farrés s'ha compromés a posar punt i final a la reforma del Centre. Ha explicat que hi ha el projecte del nou passeig de la plaça Major es troba en procés d'elaboració. "Tenim el projecte a punt. Hem pogut posar més verd del que hi havia". La remodelació preveu més arbres i plantació d'arbustos. El nou pàrquing del Centre, que unificarà el de Saba i l'inacabat que era d'FGC, es connectarà i es tornarà a adjudicar la concessió a una empresa privada. També durant el mandat, segons Farrés.

Pel que fa a les polítiques de barri, Farrés recull el gua de la tasca del govern anterior. Molts dels projectes que s'executaran en aquests quatre anys s'executaran gràcies als ajuts de la UE (fons Edusi). L'Ajuntament preveu un aparcament a l'avinguda d'Estrasburg, la pacifització del carrer Indústria. També es reordenarà la plaça de la Llibertat i es renovarà el carrer Goya amb més espai urbà i canvis d'accessibilitat a Can Rull i a Cifuentes.

Per contra, l'Ajuntament no pot assegurar que pugui dur a terme l'urbanització del passeig de Can Feu després del soterrament dels FGC. Farrés ha lamentat que una denúncia d'un dels participants al concurs d'idees ha paralitzat el procés i ha forçat l'Ajuntament a destinar la subvenció europea al Parc del Nord.

Can Deu, parc natural (i més parcs)

Sabadell ha sol·licitat a la Diputació de barcelona que s'amplïi el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, incloent el Bosc de Can Deu. En aquesta línia, es guanyaria un espai protegit a la ciutat, com s'havia reclamat. Entre els projectes que segons l'Ajuntament es podran executar en aquests tres anys hi ha projectes iniciats pel govern quadripartit com el Parc del Nord (3,2 milions d'euros, finalització prevista el 2022), el Parc de les Aigües (4,1 milions d'euros, finalització prevista el 2021-22).

A banda, Farrés incorpora un projecte amb segell propi del govern actual, que és el Jardí Urbà de Campoamor, que seran 16.000 metres quadrats de verd al sud de Sabadell. L'actuació tindrà un cost d'1,9 milions d'euros i que es podria finalitzar el 2022. "Guanyem peces verdes arreu de Sabadell", ha destacat l'alcaldessa.

Encara pel que fa a polítiques de sostenibilitat, Farrés ha assenyalat que es vol trasformar la ciutat i fer-la més verda. Per començar, es plantaran 6.141 arbres nous als parcs i a la trama urbana, un 12,8% més que els existents en l'actualitat (47.768). "Guanyem espai verd i dignifiquem la ciutat", ha exposat l'alcaldessa.

Les entitats reclamen mirar al futur tot i la Covid-19

La coordinadora de l'associació, Núria Aymerich, ha demanat a l'alcaldessa i al Govern municipal que la crisi de la Covid-19 no condicioni els projectes de futur de la ciutat. "Sabadell Cercle d'Entitats és sensible a les necessitats derivades de la Covid-19, però ens hem d'obligar a tenir una mirada i mig i llarg termini", ha assenyalat Aymerich. En aquest sentit, ha destacat Aymerich, l'activitat de les 120 entitats integrants no s'ha aturat malgrat la pandèmia: "Hi ha voluntat de coordinació".

Sabadell Cercle d'Entitats pretén que es passi aviat de les idees de futur per la ciutat a realitats tangibles. Manuel Navas, també president de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell (FAVS), ha exigit que hi hagi voluntat política –del Govern municipal i dels grups de l'oposició– per posar en marxa grups temàtics conjunts –com Economia i Ocupació, Esports, Cultura...– amb les entitats sabadellenques el setembre. Manel Cunill també ha demanat, en aquest sentit, que aviat es passi d'idear a la ciutat a començar amb les actuacions. En la trobada s'ha comptat amb la presència de membres de les entitats, representants del Govern municipal i de l'oposició.

