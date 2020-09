Mor el sabadellenc Alfons Soler, testimoni de la Lleva del Biberó

El sabadellenc Alfons Soler i Llongueras, testimoni de la Lleva del Biberó, va morir ahir als 100 anys. Soler ha estat una peça clau en la reconstrucció de la memòria històrica, en haver format part de la Leva del Biberó. Nascut al 1929, amb només amb 18 anys, el maig de 1938, va ser cridat a files i va lluitar al front republicà durant set mesos.

Alfons Soler també va ser capturat per part de l'exèrcit franquista i internat al camp de concentració de Miranda de l'Ebro. Allà hi va estar durant tres mesos (del gener a l'abril de 1939) fins que va ser obligat a exercir el servei militar obligatori a Melilla, Ceuta i les Illes Xafarines com ha càstig per la seva lluita al bàndol republicà.

Encara es conserva la primera carta que va enviar als seus pares, ja al front. Segons publicava lamira.cat, en la primera entrevista pública de Soler, aquesta van ser les seves primeres paraules des del front:

Benvolguts pares,

Avui fa un mes just que soc fora del vostre costat i tan poc temps que fa sembla que ja sigui una eternitat. No cal que us parli de lo que m’ha passat. El cert és que no tinc res absolutament. Sabeu que estic perfectament. De moment, ens han portat a una trinxera, prou enrere de la primera línia. De moment no m’envieu res perquè també em faria nosa. Envieu-me paper, sobres i segells per escriure. Per ara, vaig rebent les vostres cartes i aquest dia en vaig rebre de Badalona. I em dieu que el Pascual, el meu cosí, estudia o estudiarà per pilot, solament li falten algunes proves. Seguiré els consells que em dona al peu de la lletra. Em recomana que sigui humà. Si fos aquí no sé com s’ho faria per a ser-ho. Que surti del montó humà i cada vegada m’hi veig més enfonsat, però no montó humà perquè ja no som persones, som peces d’una màquina grandiosa [...]

El Museu d'Història de Sabadell ha volgut retre-li homenatge mitjançant les xarxes socials. També ha avançat que el testimoni d'Alfons Soler serà una de les peces d'una exposició sobre testimonis escrits que s'han conservat de la Guerra Civil a la postguerra.

