La Junta de Portaveus rebutja "la fugida" del rei emèrit Joan Carles I

La Junta de Portaveus de l'Ajuntament ha rebutjat "la fugida" del rei emèrit Joan Carles I en la sessió d'aquest dimecres al matí. La proposta l'han fet conjuntament els grups d'ERC, la Crida i Junts per Sabadell i, a part dels seus, també ha rebut el vot a favor de Podem, 14 en total, mentre que PSC i Ciutadans hi han votat en contra, sumant 13 suports.

Els signants de la declaració rebutgen que el monarca hagi abandonat Espanya malgrat que la fiscalia del Tribunal Suprem l'investigui per les suposades comissions que hauria cobrat per la construicció de l'AVE de Medina a la Meca, als Emirats Àrabs Units, on es trobaria actualment. ERC, Crida, Junts i Podem asseguren que abandonar en país en aquesta situació "suposa l’incompliment de la seva responsabilitat moral en tant que hauria de ser exemplar per la seva condició d’ex cap de l’Estat espanyol".

Tanmateix, la Junta de Portaveus insta al govern de l'Estat a reprovar la fugida de Joan Carles I i que faci tot el que calgui, "si s’escau que la justícia el declari en recerca i captura", perquè torni a Espanya i clarifiqui les responsabilitats judicials que es puguin derivar de les seves actuacions.

Publicitat

La declaració dels portaveus també es dirigeix al Congrés dels Diputats, a qui insta crear una comissió d'investigació sobre "les presumptes irregularitats comeses per membres de la Família Reial" així com perquè investigui les seves influències en les relacions diplomàtiques i comercials d'Espanya amb l'Aràbia Saudita. El text també proposa que Espanya celebri un referèndum vinculant a tot l'estat entre monarquia o república.

En quart lloc, la Junta de Portaveus també ha aprovat que es retirin els reconeixements de la ciutat a Joan Carles I, una qüestió que ara l'Ajuntament està revisant si n'hi ha. La declaració proposa que la Generalitat de Catalunya faci el mateix.

A proposta de la declaració, l'Ajuntament farà arribar aquests acords al govern català, al govern espanyol, als ministeris de l'Interior i Exteriors, a tots els partits del Congrés, a la Mesa del Senat, a la fiscal general de l'Estat, al fiscal Yves Bertossa de Suïssa i a la Casa Reial.

Publicitat