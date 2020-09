El Sabadell planta cara a un Primera Divisió (3-0)

Millor imatge que resultat. El Sabadell, en el seu segon amistós de la pretemporada, ha plantat cara a un equip de Primera Divisió com la SD Huesca. Tot i perdre per un exagerat 3-0 -els dos últims gols han arribat en el tram final del partit- el conjunt arlequinat ha ofert molt bones sensacions, sobretot en els primers 45 minuts en què ha dominat i ha pogut avançar-se. A la segona ha perdut pistonada, però Héber Pena ha malbaratat un penal que hauria suposat el momentani empat.

Amb 4 dels nous fitxatges i el jove David Astals. Però l'ADN del Sabadell és el mateix que la temporada passada. L'estil, amb els tres centrals i dos carrilers, és innegociable per a Antonio Hidalgo i així s'ha pogut comprovar en una primera meitat de control gairebé absolut de l'equip arlequinat. De fet, només havien passat 27 segons i una rematada d'Edgar s'ha perdut per sobre del travesser després d'una gran internada d'Heber Pena. També ha creat perill Víctor Garcia per la banda dreta. La pressió altíssima del Sabadell ha ofegat al conjunt aragonès, que no ha trobat mai una sortida còmoda de pilota. Cal destacar la feliç reaparició d'Antonio Romero, qui ha demostrat la seva qualitat tècnica en diverses passades. Ha fet tàndem amb Iker Undabarrena al mig del camp. Víctor Garcia i Pierre Cornud s'han convertit en els protagonistes pels carrils.

Al Sabadell només li ha faltat pólvora per reflectir el seu bon joc i domini. En canvi, la SD Huesca n'ha tingut prou amb una única arribada per marcar. Rafa Mir s'ha beneficiat d'un rebuig per superar Mackay amb un cop de cap creuat en el minut 42. Abans del descans, una centrada enverinada de Pierre Cornud gairebé ha sorprès al porter Andrés, enlluernat pel sol.

A la represa, Hidalgo ha introduït cinc canvis. Han entrat Fuoli, Pedro Capó, Josu, Juan Hernández i Guruzeta. Ha començat millor la SD Huesca que en els primers 10 minuts ha fregat el 2-0. S'ha trobat amb un espectacular Fuoli que ha fet tres excel·lents intervencions. Superada aquesta fase de desconcert, el Sabadell ha tingut la gran oportunitat per empatar en un penal claríssim de Mosquera per unes mans absurdes. Però el llançament d'Heber Pena l'ha aturat Andrés amb els peus. Li ha costat més l'equip arlequinat en aquesta segona part davant un Huesca més dinàmic i amb més rodatge, sobretot en l'aspecte físic.

Sense pilota, ja sabem que aquest Sabadell pateix més. Han debutat els nouvinguts Juan Hernández i Guruzeta, que han posat moltes ganes però no han gaudit de protagonisme perquè el domini ha estat blaugrana. En el tram final s'ha traduït en el marcador amb els gols del japonès Okazaki en una espectacular rematada de cap i de Seoane en el llançament magistral d'una falta. Un resultat exagerat. Ens hem de quedar amb les bones sensacions de la primera part. Encara queden dues setmanes per treballar i ajustar l'engranatge. Per cert, no han participat Jesús Olmo i Adri Cuevas, amb molèsties físiques.

Sabadell: Mackay (Fuoli,m. 46); Aleix Coch (Pedro Capó, m. 46), Jaime, Grego (Chadi, m. 80), Cornud (Josu, m. 46), Undabarrena, Víctor Garcia (O. Rubio, m. 62), Antonio Romero (Ánge Martínez, m. 62), Edgar (Guruzeta, m. 46) i Héber Pena (Gausachs, m. 80) i Astals (Juan Hernández, m. 62).

