El sabadellenc Anthony Corey denuncia Som Catalans per un atac racista

El jove sabadellenc Anthony Corey Sànchez ha denunciat el partit identitari i dretà Som Catalans als Mossos d'Esquadra per haver publicat a les xarxes socials un cartell amb la seva cara i la d'altres persones racialitzades (com Ignacio Garrido, de Vox), juntament amb el lema No són catalans. La denúncia la va presentar ahir dijous al vespre i una trentena de persones es van concentrar a les 20 h a les portes de la comissaria per donar-li suport.

Corey explica en un missatge a Twitter que ha interposat la denúncia "com a acte de coratge, dignitat i fortalesa davant el racisme i la xenofòbia". També agraeix les mostres de suport que ha rebut aquests dies i ahir mateix, tant a la concentració com "en esperit".

Publicitat

A la concentració hi va participar el regidor de Junts per Sabadell Francesc Baró, partit on precisament Corey va concórrer a les llistes de les passades eleccions municipals. Tanmateix, organitzacions com el CDR, el Moviment Popular de Sabadell o Recuperem el Nord van fer una crida a assistir a l'acte.

Publicitat