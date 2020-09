El teu defensor: “Cada cotxe que passa fa soroll”

EL TEU DEFENSOR

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com

A la confluència que uneix el carrer de Montserrat amb el carrer de Sant Pau, al Centre, hi ha una tapa de registre de Telefònica que fa nosa als veïns que viuen al voltant. “Cada cotxe que passa de la Rambla cap a la carretera de Barcelona trepitja la tapa amb les dues rodes, i genera un soroll doble: clac-clac. Cada cotxe”, denuncia el Marc, que s’ha posat en contacte amb el D.S. per trobar-hi una solució.

Es tracta d’una tapa que està mal assentada i genera un soroll repetitiu al pas de vehicles. Segons relata el Marc, les molèsties s’intensifiquen perquè “en aquest tram de carretera, els vehicles van de pressa perquè tenen preferència”. Això provoca el moviment de la tapa i, en conseqüència, un soroll molest per al veïnat. I aquesta via té força afluència perquè connecta dos eixos principals: és la sortida del trànsit de la Rambla a carretera de Barcelona.

Publicitat

Movistar ha enviat un tècnic i estudia instal·lar-hi una protecció addicional

El D.S. ha contactat tant amb l’Ajuntament de Sabadell com amb Telefònica per donar-hi resposta. L’Ajuntament de Sabadell es va comprometre el mes de juny a reparar el desperfecte. Malgrat que no va establir una data concreta, fonts municipals asseguraven al D.S. que “estava en vies de reparació” i que els tècnics ho havien detectat poc abans que es decretés l’estat d’alarma. A més, les mateixes fonts asseguraven que aquest mateix problema es reproduïa en altres punts de la ciutat.

La companyia Movistar, però, ja hi ha posat fil a l’agulla i ha enviat un tècnic per determinar com ho pot solucionar. Segons ha confirmat Telefònica al D.S., estan estudiant col·locar una protecció addicional per apaivagar, temporalment, els sorolls que poden provocar els vehicles.

De la mateixa manera, asseguren que aquest cas és diferent del que van solucionar entre els carrers de Narcisa Freixas i de la Creueta (un cas que vam explicar a aquesta mateixa secció a l’edició del 22 d’agost). Segons Movistar, el problema es deriva de l’asfaltatge del carrer, que va deixar la tapa enfonsada. Malgrat això, l’empresa de telefonia es manté en converses amb l’Ajuntament per trobar-hi una solució conjunta i definitiva. El teu defensor seguirà de prop la resolució d’aquesta petició.

Publicitat