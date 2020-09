Un manteniment continuat

L’estiu, sobretot l’agost, és el moment de fer obres de millora als carrers. És una imatge clàssica aprofitant la baixada de la població. L’Ajuntament de Sabadell ha invertit 2,2 milions d’euros en l’asfaltatge de 101 carrers, un projecte planificat i licitat per l’anterior govern. El quadripartit, però, no va ser a temps d’executar-lo i no es va poder utilitzar el superàvit municipal del 2017. El pla d’asfaltatge –que és una de les potes de ‘Fem Barri’–, doncs, s’ha hagut d’incloure en el pressupost ordinari del 2020.

Les obres ja han començat, amb el benefici que suposa per als veïns, que veuran com el ferm dels seus carrers serà reparat. Independentment de qui s’emporta els mèrits de l’execució d’aquest pla, val a dir que a la ciutat encara hi ha molts carrers en mal estat i que no han estat inclosos. Certament, reformar un centenar de vies de cop no és un projecte menor i, de fet, per això ha costat tant temps dur-ho a terme. Però és que el manteniment de la via pública a Sabadell és una de les assignatures pendents. El D.S. ha trobat 10 carrers en mal estat que no estan inclosos en el pla municipal. Però, en trobaríem molts més amb l’aportació dels ciutadans. Proposem, doncs, que sigui un punt de partida que es repeteixi i s’estengui cada any.

