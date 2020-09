La Crida proposa que Sabadell entri a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública

La Crida per Sabadell proposa que la ciutat entri a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública amb l'objectiu d’impulsar accions des del municipalisme que apostin per un model "més just" vinculat amb l'energia. En un comunicat apunten que un total de 47 municipis es van adherir l'any passat a aquesta associació, que pretés ser un moviment transversal entre institucions públiques i entitats, i per aquest motiu presentaran al ple de dimarts vinent una moció per reivindicar la incorporació de Sabadell al col·lectiu.

“És prioritari que les administracions locals puguin intervenir en les modificacions de les lleis que regulen el sector elèctric, ara més encara, per revertir l’actual situació d’emergència tant climàtica com social, és incomprensible que un ajuntament tan important com el de Sabadell no s’hagi sumat a aquest important iniciativa", lamenta l'encara regidor de la Crida, Maties Serracant. Precisament, Serracant renunciarà a l'acta en la sessió plenària de dimarts.

"Durant el mandat de l’anterior govern, Sabadell es va sumar des d’un inici a la creació de l’Associació de Municipis per l’Aigua Pública (AMAP) i considerem que hauria d’haver passat el mateix amb el cas de l’energia, una vegada més podem veure com l’actual govern municipal no està a l’alçada ni en termes de defensa dels serveis públics ni en termes d’afrontar l’emergència climàtica”, afegeix.

D'altra banda, la Crida donarà suport a una moció d'ERC en defensa a la necessitat i urgència de tirar endavant una proposició de llei presentada al Parlament sobre la regulació dels lloguers.

