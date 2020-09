La Víbria neix a la Creu Alta

Les colles de diables de la ciutat no organitzen cap activitat per a aquesta No Festa Major, més enllà d’algunes aparicions a les xarxes socials. Reserven forces per al 2021, encara que “aquest any ha sigut un cop fort.

Teníem un any ple de promeses i amb moltes il·lusions...”, resumeix Isabel Porta, del Ball de Diables, la colla d’Ester Preixens (foto 2020). Malgrat tot, hi ha notícies engrescadores, com que el bestiari animal de la ciutat s’ampliarà els propers mesos.

Els Diables de la Creu Alta han començat el projecte per crear el seu element de bestiari festiu propi, la Víbria de la Creu Alta, que tindrà mig cos femení i mig animal, de drac.

“És una de les figures clau de la cultura popular i no la tenim a Sabadell”, subratlla Sílvia Burillo, de la colla.

