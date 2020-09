Firaires: 'La fira ens ensenya a treballar'

Trepitjar l’Eix Macià els provoca una sensació de nostàlgia. “Arribar aquí, aquestes dates, i veure-ho tot tan buit és un pal molt gran”, explica Estel Hidalgo, veïna de Castellar del Vallès que ha nascut en una família de firaires.

És la tercera generació de la seva família que s’hi dedica. “Ni una fira a Sabadell aquest any. Ni una”, lamenta. L’última festa on va treballar va ser la Festa Major de Can Llong, el setembre del 2019. I no tornarà a muntar la parada, “si Déu ho vol”, fins a l’abril. Té un mini-Scalextric. “Regalem alegria, treballar per la festa és super satisfactori”, explica orgullosa.

La Montse Molina representa la quarta generació que regenta la xurreria La Floresta i explica que li agrada “absolutament tot de la feina”. Tant la Montse com l’Estel han nascut a les fires i coincideixen en el fet que els ha ensenyat a treballar des de petits, “és una lliçó de responsabilitat”. Les dues han estudiat carreres que res no tenen a veure amb el món firaire: una va apostar per cursar estudis en Internacional de Direcció d’Empreses, i l’altra, Farmàcia. Però han acabat tornant a la fira: “És un món sacrificat, però és el nostre món”.

Estel Hidalgo: "Ni la guerra va aturar la fira"

“Ni la Guerra Civil va aturar les fires, els meus avis continuaven muntant-ne”, i per a l’Estel ha estat molt difícil assumir la nova situació. Explica que la sensació ha estat “frustrant”. “Vull treballar i no puc!”, expressa. Des que va néixer ha viscut la vida d’un autèntic firaire. “L’essència del nostre món mai no ha canviat, sempre ha estat un ambient festiu”, afegeix.

Pensa que és una forma de vida. Quan ho diu, la pell se li posa de gallina. Però considera que la burocràcia administrativa ha dificultat l’ofici. La part positiva: “No hi ha res més segur que la fira”, fins a tres enginyers revisen les atraccions. “Sabadell és la millor fira de Catalunya”, assegura contundent. I comença a enumerar-ne els motius: la seguretat, la ubicació, la comunicació amb transport públic i privat...

Montse Molina: "La fira és pura adrenalina"

Llevar-se a les tantes de la matinada, muntar de nit i preparar-ho tot a contracorrent. A més d’anar a dormir tard. “És pura adrenalina, una sensació que acaba sent addictiva”. I cal afrontar-se a situacions impredictibles. Montse Molina assegura que la fira de Sabadell atrau moltíssima gent de la comarca perquè “és un espai segur i còmode per accedir-hi”.

Té atractiu i és molt completa. A més, celebra que els concerts s’instal·lin a prop de les atraccions: “Ens aporta clients”, diu. La xurreria La Floresta ha celebrat els seus 96 anys i la Montse encara conserva les receptes i la forma de fer dels seus besavis: “És part del meu llegat”. Assegura que el que més li agrada és el respecte entre els firaires: “De petits jugàvem plegats. Ara som companys”.

