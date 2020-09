91 evacuats i 4 intoxicats per un incendi en un centre mèdic privat de Palau-solità i Plegamans

Un incendi dissabte a la matinada en una clínica de Palau-solità i Plegamans va obligar a desallotjar 91 persones, quatre de les quals van ser traslladades per inhalació de fum. Segons un comunicat del consistori, el foc va començar a les 0.30 h en un quadre elèctric del Centre Mèdic Palacent, situat a l'avinguda de Catalunya, i el fum es va estendre a les tres plantes del recinte i a la residència de gent gran Residencial Palau.

Fins al lloc es van traslladar 10 dotacions dels Bombers, 8 ambulàncies del SEM, i efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local. Els residents van ser traslladats a zona segura durant les tasques d'extinció, que es van allargar fins a les 07.05 h.

Publicitat

El fum va obligar a evacuar treballadors i residents a l'exterior, on van ser atesos pels serveis mèdics per avaluar el seu estat. Tres treballadors i una resident van ser traslladats a diversos hospitals, però cap d'ells va resultar ferit de gravetat. A les 2.52 h es va donar per extingit l'incendi i es va procedir a verificar que els nivells de diòxid de carboni eren els òptims per reallotjar als residents. Les tasques es van allargar fins a les 5.30 h.

L'alcalde, Oriol Lozano, i la regidora de seguretat ciutadana, Eva Soler, van seguir l'operatiu des de prop i van formar part del Centre de Control. Fins al lloc també es van desplaçar membres de la direcció del centre mèdic i la residència i familiars dels i les residents. Paral·lelament, dissabte al matí el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i el delegat del Govern, Juli Fernàndez, es van posar en contacte amb l'alcalde del municipi per interessar-se pels fets, expressar el seu suport i posar-se a disposició de l'ajuntament.

Publicitat