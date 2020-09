Aquests són els símptomes per no dur l'alumne a l'escola

Compte enrere perquè arrenqui el curs més incert que es recorda, amb un virus que fa que no s'acabi de veure clar que els alumnes puguin seguir les classes presencials com és degut, amb classes mesclades entre si i horaris bojos que fan perillar la tan necessària conciliació laboral i familiar. Amb tot, un refredat pot ser la clau perquè els nens vagin a escola o es quedin a casa.

En una comunicació dels departaments d'Educació i Salut s'informa dels símptomes amb els que els alumnes no poden accedir al centre. Així, s'especifica que si un nen menor o igual a 14 anys té febre o febrícula, tos, dificultats per respirar, mal de coll, congestió nasal, vòmits o diarrees, mal de cap, malestar i dolors muscular no pot anar a classe.

Per als majors de 14 anys s'hi afegeixen els calfreds i l'alteració del gust o l'olfacte. En línies general s'estableix que un alumne no pot accedir al centre amb una temperatura superior a 37,5 graus, tot i que el conseller d'Educació, Josep Bargalló, en roda de premsa ha parlat de 37,2.

En aquest sentit, ha fet una crida a la coresponsabilitat i ha dit que els pares han de prendre la temperatura als fills, tot i que també es farà als centres.

