L'adaptació a les escoles bressol: entre la resignació i l'aventura

Aquesta setmana les escoles bressol municipals han obert portes, i els més menuts han pogut estar una hora a les seves futures aules. Això sí, acompanyats dels pares i entre les mesures de seguretat sanitària vinculades a la "nova normalitat". Així ho han viscut alguns dels pares a l'escola bressol Vapor Buxeda, al Centre.

Ciprian Dobre: “S’ha anat tard amb els protocols”

L’adaptació a les escoles bressol ha tingut un extra aquest any amb la incorporació de tot el que està relacionat amb la denominada nova normalitat. “S’ha anat tard a l’hora d’explicar els protocols a la llar d’infants”, explica el Ciprian, que porta el seu fill d’un any i nou mesos, el Marcos, a l’escola bressol municipal Vapor Buxeda, al Centre. Tem que una possible aturada de l’activitat als centres on hi ha criatures tingui afectació en l’economia i, directament, en les feines dels pares i mares. “Si algun nen es posa malalt, què hem de fer els pares, ens quedem a casa? D’on cobrem?”, es pregunta. Sigui com sigui, és pessimista davant d’un curs que dilluns arrencarà de manera oficial i que és el més incert que es recorda en la història recent.

Laura Pardo: “Els nens necessiten relacionar-se”

La Ivet ha fet aquesta setmana un any, i per celebrar-ho ella i la seva mare, la Laura, han començat l’adaptació a l’escola bressol. “Tenim molta il·lusió perquè es relacioni amb altres nens i conegui un altre ambient, el coronavirus ens va enxampar amb ella sent un nadó i no ha pogut anar a parcs infantils, a la família no hi tenim cap altre nen, i tot és nou per a ella”, explica la mare. Es penja l’etiqueta de novell en això de ser pares, i afronta els dies que venen amb l’objectiu que la petita s’integri: “Fem una adaptació d’una hora al dia fins dijous, entra un pare o mare en grups de cinc en una aula on n’acabaran sent 13”, relata. La prova de foc arribarà dilluns, quan el curs començarà de manera oficial. La Laura, però, espera no tenir sentiment de culpabilitat per “deixar” la petita en un entorn diferent.

Xuan Trenor: “Les noves normes ho fan tot més complicat”

De 9 h a 10 h, l’Aina, de 15 mesos, fa la seva adaptació a l’escola bressol. El seu pare, el Xuan, l’acompanya, i tot i que ja s’ho esperaven, la situació implementada als centres educatius els ha sorprès de manera relativa. “Amb les noves mesures tot es fa una mica més complicat”, explica. Entrar al centre no és com abans, ara es mira la temperatura als menuts just a la porta del carrer i s’han marcat unes fletxes per redirigir el pas de pares i fills fins a l’accés a l’edifici. “S’ha establert un recorregut, es fa una mica impersonal”, afegeix Trenor.

