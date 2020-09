La nedadora del CN Sabadell Judit Ignacio anuncia la seva retirada als 26 anys

Punt final. Amb un comunicat emès dimarts a les xarxes socials, Judit Ignacio anunciava que deixava la natació professional: “El 1997 el meu avi em va prometre que si ficava el cap sota l’aigua, em construiria una caseta de fusta. Després de vint-i-tres anys, he decidit treure el cap de l’aigua. Sempre he cregut que s’ha de trencar la bombolla abans que ella et trenqui a tu”, assegurava la jove nedadora del Club Natació Sabadell.

En el comunicat, la sabadellenca, de 26 anys, aprofitava per destacar tres tècnics –Eloi Gómez, Fred Vergnoux i Bart Kizierowski– que al llarg de la seva vida com a nedadora li han permès “aprendre a nedar, demostrar el valor de les coses i gaudir d’elles”, respectivament.

Psicòloga de l’escola Santa Clara del planter nedador, Ignacio s’acomiadava agraint a totes aquelles persones que han format la seva família: “Gràcies a tota la gent que s’ha creuat amb mi en aquest camí tan boig, ni en els meus millors somnis hauria imaginat tot el que ha estat això. Gràcies a tots els que van ser equip i es van convertir en família i, sobretot, als meus per no deixar-me caure donant-me suport sempre en les meves bones i dolentes decisions. Créixer és aprendre a acomiadar-se i em sento agraïda per tot el que m’ha donat la vida que deixo enrere. Tot el que soc és gràcies a això”, finalitzava.

Londres i Rio de Janeiro

Judit Ignacio s’acomiada amb un palmarès envejable. Especialista en papallona, destaquen les dues participacions en els Jocs Olímpics de Londres (2012) i Rio de Janeiro (2016). A més, l’any 2014 va ser subcampiona d’Europa a Berlín als 200 m papallona. Un èxit que repetiria dos anys més tard a Londres amb la medalla de bronze.

Campiona mundial júnior (2011) i d’Europa júnior als 200 m (2010), entre altres títols internacionals, en l’àmbit estatal Judit Ignacio també va aconseguir diversos títols d’Espanya així com el rècord als 100 m papallona l’any 2011.

