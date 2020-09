La primera de la pretemporada

La tercera és la bona. El Centre d’Esports Sabadell va aconseguir la primera victòria de la pretemporada en superar per la mínima el Badalona gràcies al gol d’Antonio Romero (1-0). El duel, disputat a l’estadi Josep Molins, va estar condicionat per un deplorable estat de la gespa, que amb el pas dels minuts i acompanyat d’una fina però persistent pluja, va impossibilitar practicar un futbol combinatiu i vistós. Un aspecte que, més enllà d’acumular minuts i bones sensacions, especialment per als nouvinguts a la plantilla d’Antonio Hidalgo, no va provocar cap contratemps a l’equip arlequinat.

El partit, a porta tancada, va comptar amb la presència d’una quarantena de fidels seguidors que estoicament van seguir les evolucions des de la tanca. El Sabadell, tot i dominar en el joc, no aconseguia traduir-ho amb ocasions de gol, exceptuant un xut d’Héber Pena. Davant seu, un Badalona que plantava cara i gaudia d’algunes arribades sense gaire perill a la porteria de Diego Fuoli.

Superada la mitja hora de joc, la insistència dels jugadors d’Antonio Hidalgo es veia recompensada amb una jugada afortunada: la pressió d’Antonio Romero provocava que el porter rival, Fran Dorronsoro, s’emboliqués i el migcampista sevillà ho aprofités per marcar a plaer (1-0). Tot seguit, i sense gaire temps per gaudir de la victòria momentània, Fuoli tornava a ser decisiu en aturar, a boca de canó, una rematada de Robert Simón quan els de Manolo González ja cantaven l’empat a 1.

A la segona meitat, les forces del Badalona van anar minvant i el Sabadell ho va aprofitar per tenir un control total i absolut del partit. Al tram final, Pena i Edgar haurien pogut eixamplar la distància al marcador. El més important és que el Centre d’Esports no va haver de lamentar cap baixa.

Dissabte, el darrer test

El Sabadell posarà punt final a la pretemporada aquest dissabte (12 h) al CAR de Sant Cugat davant l’Andorra, a porta tancada. Serà el segon duel davant els andorrans després de jugar a Olot l’agost passat.

