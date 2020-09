"Estic convençut que els 9 milions d'euros han tocat a un veí de Torre-romeu"

El Cuponazo del divendres de l’ONCE, que ha deixat un gran premi de 9 milions d’euros a Sabadell, és probable que hagi caigut a l'est de la ciutat. Així ho intueix el venedor Vicente Garcia Carbó, de 51 anys, que treballa al carrer Sau (Torre-romeu) i els dissabtes al quiosc del número 12 de la Rambla.

"Estic convençut que els 9 milions d'euros va tocar a un veí de Torre-romeu", ha declarat aquest matí. Té clara la zona, però no qui s'ha emportat la sort: "Estic molt content, però no sé a qui li he venut", ha afegit.

“No m’ho acabo de creure, estic súper content per haver portat la felicitat als meus veïns i veïnes, un o una d’elles tindrà una bona alegria amb aquesta grossa de 9 milions d’euros", havia assenyalat abans a través d'un comunicat.

Aquest és el premi més gran que ha donat en els cinc anys que porta com a venedor de l’ONCE. Fa un parell d’anys ja va repartir un premi del cupó diari.

