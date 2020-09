Bertín Osborne: "Els polítics estan fent tot el que poden”

Bertín Osborne és la nova imatge de Repara Tu Deuda, un despatx d’advocats amb seu a Sabadell. El cantant i presentador ha visitat Sabadell per signar l’acord amb la companyia.

Fa dues setmanes que arrancava la nova temporada de ‘Mi casa es la tuya’, a Telecinco. Com encara la nova temporada?

Ha començat sent el programa més vist, i amb un nou format. Porto 130 programes a Mi casa es la tuya i l’últim, amb Jesús Vázquez, és un dels millors. Hi ha moments divertidíssims, i uns altres molt durs. I reconec que em va impactar, és una de les més dures que he fet.

Prefereix entrevistar o ser l’entrevistat?

Em diverteix més que m’entrevistin, em puc enrotllar. Jo no entrevisto, jo converso de mil coses diferents.

I aconsegueix parlar dels detalls més íntims dels personatges.

M’han explicat coses increïbles al meu programa. Amb una copeta i l’atmosfera del programa, un se sent còmode i parla de coses que normalment no explica. Es crea un clima agradable. He arribat a descobrir coses de persones que conec molt i que desconeixia totalment.

No ha entrevistat mai un personatge amb qui no tingués afinitat?

He fet programes amb persones que no coneixia de res. Però mai ha estat una trobada incòmoda. No t’ho puc negar, hi ha persones que no em ve de gust entrevistar i al final em sorprenen.

Com per exemple?

Amb Rajoy em va passar. Pensava que m’avorriria molt i va ser la sorpresa del programa. És una persona amb molt sentit de l’humor i una qualitat humana impressionant també. No m’ho esperava pas.

S’ha dedicat a tot: cantant, presentador, actor... Amb què es queda?

Soc cantant. La televisió em diverteix, però soc cantant.

De fet, forma part del teixit cultural espanyol. Com està vivint el sector les restriccions per la crisi de la Covid-19?

He posposat 33 o 34 concerts. Pràcticament tots els músics i artistes que conec no facturem res des de febrer. És molt dur, i els estalvis s’acaben esfumant. Amb tot això, la música ha decrescut d’una forma alarmant.

En té part de responsabilitat el govern de Sánchez?

Estan fent tot el que poden, estic convençut de la bona intenció. I ho penso de tots els polítics que ho estan gestionant. És que cuidao, estem parlant d’una pandèmia sense precedents. I no m’agradaria estar en la seva situació.

Què fa Bertín Osborne quan no compon, ni presenta, ni canta?

No paro mai. No m’agrada tenir temps lliure. I quan el tinc, busco coses per fer.

I què fa?

De tot. Esport sobretot, en faig cada dia. Si no, no estaria així amb 78 anys, no? –esclata a riure–. Quan vinc a Barcelona, jugo amb Puyol, Masip i altres il·lustres del Barça. Sempre porto la bossa d’esport. Els cavalls és un altre dels meus hobbies.

Ja ha visitat Sabadell?

Sí, he fet alguns concerts a la ciutat. I he aterrat més d’un cop a l’aeroport.

