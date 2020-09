Camins segurs per a tots

Una de les directrius de la tornada a l’escola és garantir el distanciament social per reduir el risc de contagi, i per aquest motiu a Sabadell, des de dilluns, es tallen fins a 33 carrers a les entrades i sortides de les escoles. L’únic centre educatiu de la ciutat que no ha aconseguit que el pas de vehicles quedi barrat és l’escola Nostra Llar, al carrer de Calderón, on tant la direcció del centre com l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) ha reiterat la necessitat de gaudir d’espai per qüestions de seguretat, no només pensant en el virus, també per evitar mals majors, com ara un possible atropellament.

Es tracta d’una reivindicació que ve d’anys, i que pretén adoptar un model com el que ja s’aplica a altres centres educatius del voltant. “Som l’únic col·legi on l’Ajuntament no ha previst tallar el carrer”, lamenta Núria del Pozo, presidenta de l’AFA.

La representant de les famílies destaca el fet que la vorera on es troba l’escola és estreta i que en moltes ocasions queda totalment obstaculitzada, situació que s’agreujarà, amb tota probabilitat, a mesura que avanci el calendari escolar.

La comunitat educativa es va encendre dijous passat, quan l’Ajuntament els va confirmar en el Consell Escolar que el carrer no es podria tallar al trànsit. Des del consistori lamenten que barrar aquesta via no és possible, ja que hi passen fins a quatre línies d’autobús, la 4, la 44, la 7 i la 12, fet que el converteix en un bypass i suposaria entorpir la connexió amb l’oest de la ciutat.

No obstant això, la direcció de l’escola considera un perill el pas de cotxes i busos. De fet, cada dia hi entren i surten 498 nens, la majoria sense capacitat de fer-ho sols, motiu pel qual necessiten que un adult els acompanyi fins a la porta, en alguns casos fins a la classe, i que els recullin al pati. És per això que s’ha reiterat la necessitat de trobar una solució, que a hores d’ara podria implicar advertir els conductors que circulen per Calderón. “Ens han proposat posar elements per advertir de la proximitat de l’escola als conductors i d’altres per reduir la velocitat”, assenyala la directora, Neus Font.

Tot i la negativa de l’Ajuntament a tallar la via, la Policia Municipal, que ahir al matí va fer funcions de regulació del trànsit, va tornar al migdia davant de l’escola i va fer un tall de deu minuts. “Potser volen provar si és viable fer-ho”, assenyala Font. Si finalment no s’assoleix el tall, des de l’AFA avancen que hi insistiran i no descarten alguna acció per fer sentir la seva veu.

Més espai per al vianant

De fet, tallar el trànsit de manera temporal i acotat a les entrades i sortides dels alumnes té un doble objectiu, garantir la seguretat dels vianants però també fomentar que s’hi pugui arribar a peu, en bicicleta o patinet amb més garanties. Altres escoles han vist incrementat l’espai de carrer tallat, com és el cas de La Trama, on si fins al curs passat es tallava el pas de vehicles al carrer de l’Estrella, ara s’hi suma el carrer de la Unió.

També al Centre, l’escola Sagrada Família va demanar el tall del carrer de la Indústria, però com que és una via de connexió entre el centre de la ciutat i la Gran Via se’ls va denegar. Aquí, però, es reconeix la presència d’una àmplia vorera, i s’ha reforçat l’espai fins ara ocupat per tanques a l’altura del Despatx Lluch, tot recordant des de l’Ajuntament que es disposa de places per a vehicles Petó i adeu, que permeten fer una breu parada perquè els menuts puguin baixar del cotxe amb més seguretat.

Advertència dels sindicats

Qui també ha fet sentir la seva veu amb l’inici del curs són els sindicats de mestres, que amenacen amb una vaga si no es compleixen les garanties de seguretat a les aules. Ahir mateix, representants de CCOO, UGT, USTEC, el Sindicat de Professors de Secundària, la CGT, la Federació d’Ensenyament d’USOC i la Intersindical CSC van concentrar-se davant la seu dels Serveis Territorials d’Educació, a la Gran Via, per reclamar que es redueixin les ràtios de 20 a 15 alumnes i garantir una distància d’1,5 metres entre alumnes a classe, cosa que asseguren que ara no es compleix. Per això, estan consultant al professorat la possibilitat de fer una vaga en les properes setmanes si la conselleria d’Educació no s’avé a negociar.

