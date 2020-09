Retorn a les aules amb dubtes i precaució

[Marta Ordóñez, Manel Camps i Albert Segura]

El curs escolar 2020-2021 ha arrencat aquest dilluns amb tantes incògnites com ganes de tornar a una certa normalitat. Si bé l'activitat ordinària de la ciutat després de l'estiu es recupera amb la represa de les classes el setembre, aquest any el manteniment de les distàncies i tot el paquet de mesures de prevenció vinculades a la Covid-19 han omplert d'interrogants el desenvolupament d'un curs incert.

Els centres han obert sense incidències, segons ha informat l'Ajuntament, però tot i això cada escola s'ha hagut d'espavilar i crear mesures per garantir no només el distanciament social, que ha obligat a generar més classes per curs o a aplegar diferents cursos sota un mateix paraigua, sinó també per organitzar l'entrada als centres educatius de manera ordenada i esglaonada. A l'escola Miquel Martí i Pol, per exemple, s'ha derivat l'alumnat al pati, on uns paraigües indicaven a cada curs on s'havia de col·locar.

L'Ajuntament havia previst el tall de fins a 33 carrers per garantir el distanciament social, amb l'ocupació de la via per part dels alumnes. Aquesta mesura s'ha pogut dur a terme en espais com el carrer de la Unió, que se suma al carrer de l'Estrella per assegurar que els alumnes de l'escola La Trama puguin entrar amb totes les garanties.

Tanmateix, això no ha impedit que s'hi apleguessin pares i alumnes. Al carrer de la Unió, els professors posaven el gel hidroalcohòlic als nens al mateix carrer, per, posteriorment, entrar al centre educatiu. "Cal esperar", deia una mare al seu fill, conscient que caldrà molta pedagogia.

Ben a tocar, al carrer de Calderón, la situació era molt diferent. Aquest carrer, on es troba l'escola Nostra Llar, és dels pocs on l'Ajuntament no ha tallat el trànsit de vehicles, pel pas de l'autobús.

Amb una vorera massa estreta, molts pares han hagut de baixar a la calçada per poder arribar fins a una de les tres portes habilitades per entrar i sortir, depenent de la classe a la qual vagi el menor. Conscients del malestar de l'escola i dels pares, l'Ajuntament hi ha destinat dues unitats de la Policia Municipal, que ha tractat de regular el trànsit i rebre moltes queixes dels pares, que veuen com un greuge que el centre no pugui disposar d'un tall de mitja hora quan hi ha centres que els tallen fins a dos carrers.

Publicitat

VIDEO El retorn a l'escola Nostra Llar no gaudeix de tall de carrer, però la @PoliciaSabadell regula el trànsit. Pares i alumnes, obligats a esperar a les voreres https://t.co/XwaHLLNKDx #Sabadell pic.twitter.com/gI60rH6otx — Diari de Sabadell (@DiariDeSabadell) September 14, 2020

"A més hem d'esperar que entri la meva filla, a les 8.50 h, i el meu fill a les 9.10 h", lamentava el Sergi, un pare que, a més, aquesta setmana ha de fer acollida amb la seva petita. Una altra mare frenava el seu fill, que tenia ganes d'abraçar-se a un amic. Possiblement, no ho podrà fer a causa de les separacions que ha calgut fer en blocs per reduir el risc de contagi.

A Gràcia, a l'escola Teresa Claramunt, s'han marcat uns petits itineraris a terra per facilitar l'entrada de la canalla al centre. "Els nens tenen ganes de tornar després de mig any sense veure els seus companys, però nosaltres ho vivim amb incertesa i certa preocupació, no és un retorn normal", lamentava un pare, que duia la seva filla Txell a l'escola de nou.

A la Creu Alta, la cap d'estudis de l'escola Ribatallada, Paula Ortiz, s'encarregava de rebre tots els alumnes del centre. "Ha estat emocionant poder tornar a obrir l'escola i poder rebre els nens amb els braços oberts, encara que sigui sense contacte", explica. Amb noves rutines per assumir, creu que no s'ha escoltat prou els infants, i assumeix que tothom haurà d'assumir noves rutines, dins i fora de l'aula.

Una de les alumnes, la Júlia, de 6è, esperava amb ganes el retorn a l'aula. "Ahir em deia que estava molt nerviosa perquè la cosa serà diferent, ho ha passat malament aquests sis mesos", assegurava la seva àvia, Josefa Oliva.

Als instituts el retorn a l'aula també s'ha fet de manera ordenada. A l'Escola Industrial, per exemple, s'han aplegat els alumnes per grups i han accedit als edificis de manera ordenada i en filera.

VIDEO En instituts com l'Escola Industrial els alumnes han entrat per torns i en fila https://t.co/XwaHLLNKDx #Sabadell pic.twitter.com/Oo85RQjCa6 — Diari de Sabadell (@DiariDeSabadell) September 14, 2020

Ara caldrà fer bondat i seguir al peu de la lletra les indicacions dels experts per evitar futurs confinaments, si bé tothom té assumit que en un moment o altre els pot tocar tornar a casa a fer quarantenes. Esperen, però, que siguin les mínimes possibles.

Publicitat