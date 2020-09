Pedro Capó se suma a la baixa d'Ángel Martínez i Adri Cuevas és dubte a Vallecas

Primers contratemps per Antonio Hidalgo abans de començar la Lliga SmartBank. Dos dels capitans i peces claus la temporada anterior com Ángel Martínez i Pedro Capó són baixes segures pel duel del pròxim dissabte (21 hores) a Vallecas davant el Rayo Vallecano. El gironí arrossega la sanció del play-off exprés (li queden dos partits i no podrà reaparèixer fins a l'estrena a casa davant l'Espanyol) mentre Pedro Capó pateix una ruptura dels isquiotibials de la cama esquerra segons explica el comunicat mèdic emès pel club. El menorquí ja no va participar en l'últim amistós contra l'Andorra disputat al CAR de Sant Cugat. Les molèsties musculars es van convertir en una lesió important que el tindrà fora de joc almenys 6 setmanes. Des del club no s'especifica el termini de baixa.

El panorama encara podria empitjorar si Adri Cuevas no es recupera a temps dels seus problemes físics, derivats encara de la lesió muscular que va patir en la final del play-off davant el Barcelona B. L'andalús ha estat entre cotonets durant la pretemporada i el dissabte passat es va haver de retirar del terreny de joc a la mitja hora de joc amb problemes físics. Durant la setmana caldrà veure la seva evolució, però impera el pessimisme i tot apunta que no estarà al cent per cent i Hidalgo no vol córrer cap risc. Xavi Boniquet i Aarón Rey també arrosseguen algunes molèsties però sembla que estaran en condicions.

Així les coses, el tècnic arlequinat no tindrà gaires alternatives per fer el primer onze de la lliga. A la zona defensiva, Jaime, Aleix Coch i Grego es perfilen com el triumvirat titular a l'eix de la defensa mentre al mig del camp, Iker Undabarrena i Antonio Romero tenen ara mateix gairebé totes les paperetes per començar. Boniquet podria ser l'alternativa. Els dubtes s'hauran d'esvair durant la setmana, abans de viatjar el mateix dissabte, en un vol xàrter, cap a Madrid.

