Sabadell pot gastar fins a 6,4 milions més (després de la rectificació de l'Estat)

Sabadell podrà gastar més sense haver de deixar els seus estalvis a l’Estat. L’Ajuntament comptarà, aquest any, amb fins a 6,4 milions d’euros extraordinaris. L’executiu de Marta Farrés disposarà del triple de marge de despesa després que el govern d’Espanya hagi fet marxa enrere en la seva política de finançament local. La Moncloa condicionava l’augment de la despesa dels ajuntaments a la cessió de diners a l’Estat, una mesura criticada pel municipalisme, rebutjada pel ple sabadellenc i tombada pel Congrés dels Diputats.

El Ministeri d’Hisenda ha suspès la regla de la despesa, que restringia la capacitat de gastar dels ajuntaments des de fa vuit anys. Gràcies a aquesta mesura, Sabadell podrà disposar dels superàvits del 2018 i 2019, però no serà així com així. Segons fonts municipals, la mesura incorpora lletra petita: tot i tenir 6,4 milions de romanent a l’abast, l’Ajuntament podria no tenir marge per gastar-s’ho tot. De fet, existeix la possibilitat que no se’ls pugui gastar.

Per què? La resposta està en la fórmula proposada per l’Estat. Se suspèn la regla de la despesa, però l’Ajuntament només podrà accedir als diners sota una condició, que es manté inalterable: no hi pot haver cap desequilibri entre els ingressos i les despeses. La despesa extraordinària estarà, doncs, condicionada al dèficit.

Cal passar comptes

Aquest any, l’Ajuntament ha hagut de refer els pressupostos municipals per fer front al coronavirus. S’ha ingressat menys i s’ha gastat més. El Govern municipal ha deixat de cobrar impostos –les taxes de terrasses i de residus, per exemple– i ha hagut de fer front a despeses imprevistes, com el Pla de xoc de la Covid-19, la injecció a Transport Urbans de Sabadell (TUS) per fer front al dèficit, i el reforç en la neteja de l’espai públic. L’abril passat, un informe de l’Ajuntament apuntava a una desviació pressupostària de 18,6 milions d’euros.

Ara, el Departament de Serveis Econòmics haurà de tornar a passar comptes. Estudiarà de nou l’estat de les arques municipals per saber quin és marge real de despesa. “Es podria donar el cas que ja no puguem gastar res”, assenyalen des de l’Ajuntament.

Resolta la incògnita, si finalment Sabadell disposa de més diners, podrà dur a terme tot allò que sigui competència pròpia de l’Ajuntament i que tingui vinculació directa, o no, amb la Covid-19. Podrà construir i millorar equipaments municipals, fer més zones per a vianants i carrils bici, entre altres polítiques.

“Rectificació” a temps

La primera plana política sabadellenca celebra el canvi de viratge del govern d’Espanya, tot i que no falten les crítiques entre l’oposició. “Han hagut de rectificar i això demostra que teníem raó: els diners dels sabadellencs s’han de quedar a Sabadell”, apunta el portaveu d'ERC, Gabriel Fernàndez. "És un triomf del municipalisme per davant la política de partits", coincideix la regidora de la Crida Anna Lara. Al mateix temps, Cs creu que es pot allargar la mesura fins al 2021, mentre que des de Junts reclamen un fons extraordinari per als ajuntaments.

Publicitat

El tinent d’alcaldessa i portaveu socialista, Pol Gibert, considera que la mesura representa el final d’una etapa, iniciada amb l’anomenada Llei Montoro el 2012. “S’afluixa el corsé establert pel PP que fa anys que ofega els ajuntaments”, reivindica.

FAQS: les noves condicions del finançament municipal

L’Ajuntament podrà gastar el que vulgui?

No. L’Ajuntament té un màxim disponible de 6,4 milions d’euros, segons fonts municipals, que podrà gastar sempre que no generi dèficit (és a dir, quan hi hagi més despeses que ingressos). Els Serveis Econòmics de l’Ajuntament hauran de calcular el marge que hi ha després dels canvis que ja s’han aplicat en els pressupostos d’enguany per la Covid-19.

Fins quan es disposarà de més diners?

De moment, la mesura que prepara el govern d’Espanya preveu que la regla de la despesa quedi sense efectes aquest any. Els ajuntaments disposaran del superàvit, si en tenen, corresponent als exercicis del 2018 i 2019. Hisenda inclourà aquesta mesura, que ha de permetre més recursos i marge pressupostari, en un decret llei.

És una solució òptima per a Sabadell?

Fonts municipals apunten que el decret del govern central és un bon pas, però no és l’ideal. Segons assenyalen, per tal d’aconseguir el màxim impacte en termes d’inversions, s’hauria de complir amb dues condicions: que els ajuntaments rebin ajuts directes de la Unió Europea i que la mesura del govern de l’Estat es prorrogui fins al 2021.

Publicitat