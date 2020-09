Preocupació per l’absentisme a l’inici del curs escolar a Sabadell

La comunitat educativa ha mostrat preocupació per l’absentisme escolar registrat en els primers compassos del curs 2020-2021. Coincidint amb la implantació de les mesures per fer front al coronavirus, diverses famílies han optat per no dur-hi els nens.

Segons han confirmat els centres i el mateix Departament d’Educació, el gruix d’aquestes famílies són d’ètnia gitana. De fet, el mateix conseller, Josep Bargalló, ha assegurat que existeix un moviment intern entre persones d'aquesta ètnia que demana que els nens es quedin a casa.

"Hi ha una entitat nova en el món de les comunitats gitanes que està demanat a les famílies que no portin els fills a l’escola, ja estem en preavís i ja estem actuant, i també hi ha moviments negacionistes", ha explicat.

La situació més destacada es concentra a les escoles Tarlatana, a Can Puiggener, i Espronceda. Es tracta de centres on hi ha un número més elevat de famílies on ja es va comunicar la setmana passada que no durien la canalla, al·legant, principalment, a la por per possibles contagis.

Publicitat

A l’escola Tarlatana, dilluns les classes van començar amb 52 dels 150 alumnes inscrits. “Havíem parlat amb les famílies per treure’ls la por i les incerteses, no ens va venir de nou perquè calculàvem arrencar amb un 30% de l’alumnat, per sort dimarts ja érem uns 72”, explica Anna Masip, directora del centre.

Una situació similar s’ha registrat a l’escola Espronceda, on dels 403 alumnes matriculats, uns 80 són d’ètnia gitana. “D’aquests només n’han vingut uns cinc”, apunta la directora, Sandra Martínez.

Tot i que sempre s’ha registrat absentisme en aquests centres, sobretot en el primer, sí que és cert que la Covid ha estat un punt afegit a l’hora de decantar la balança i, segons diuen les famílies, quedar-se amb els nens a casa. “Tenim la sort de tenir una Tècnica d’Inserció Social a jornada sencera”, explica Masip, que apunta que cada dia, des de la setmana passada, es truca les famílies per veure com està la canalla i intentar-los convèncer que l’escola és un entorn segur.

Tot i que no es tenen dades tancades, des del Departament d’Educació han confirmat aquesta situació. El conseller Bargalló ha assenyalat que no hi ha un absentisme significatiu al sistema, però sí que s'ha detectat en 3 o 4 escoles amb alumnat especialment vulnerable per l'acció de grups molt actius que han treballat per convèncer les famílies que no portessin els fills als centres educatius, destacant que una de les comunitats que més falta a classe és la gitana.

Publicitat