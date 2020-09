El centre Reempresa de Sabadell salva cinc negocis aquest 2020

Durant la primera meitat del 2020 el Centre de Reempresa de Sabadell ha aconseguit la continuïtat de cinc negocis, els quals eren viables però per motius diversos estaven en perill de tancament. El centre es troba integrat a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa i l’Autònom/a de l’Ajuntament de Sabadell, ubicada al Vapor Llonch des de l’any 2012, on s’ha evitat el tancament de 106 empreses per manca de relleu des de la seva obertura.