Acord per tallar el trànsit davant de l'escola Nostra Llar

La comunitat educativa de l'escola Nostra Llar i l'Ajuntament de Sabadell han arribat a un acord per tallar el trànsit de vehicles privats al carrer Calderón a les hores d'entrada i sortida del matí i la tarda. L'acord ha arribat després que aquesta fos l'única escola de la ciutat on no s'havia assolit una entesa per garantir el distanciament social amb un tall de carrer que permetés guanyar espai per a pares i alumnes. Això sí, es deixarà passar l'autobús.

El tall es farà durant 20 minuts al matí i 20 minuts a la tarda entre el carrer Vallès i la ronda Ponent. La petició s'havia fet tenint en compte que la vorera on es troba l'escola és molt estreta i no es pot garantir el distanciament social entre persones.

Dilluns dues unitats de la Policia Municipal van encarregar-se de regular el trànit, però això no va impedir que alguns pares haguessin de baixar a la calçada per esquivar els altres pares, en una vorera massa atapeïda. Dimarts a la tarda es va viure, fins i tot, un episodi de tensió entre agents i pares, que va requerir la intervenció de membres de l'escola per calmar els ànims.

Publicitat

Aquest mateix dimecres s'ha fet una reunió on hi han participat membres de la direcció, de l'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) i de l'Ajuntament, entre d'altres, on s'ha posat sobre la taula diverses opcions per incrementar l'espai per a garantir la seguretat a les entrades i sortides. A banda del tall, en què sí que es deixarà passar els busos, també s'ha acordat senyalitzar zones al terra per dividir espais i garantir, així, el repartiment de la vorera entre els pares i els alumnes.

"El curs ja és força anòmal com per generar més anomalies, a ningú li interessava més pressió afegida, perquè ja tenim suficient amb la pandèmia", defensa el regidor d'Educació, Manolo Robles.

Publicitat