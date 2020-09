VÍDEO Apple 'retrata' Sabadell

Un cotxe d’Apple Maps va ser vist dimecres pels carrers del Centre de Sabadell! De fet, els vehicles d’Apple tenen la complicada missió d’efectuar un servei que Google ja ofereix.

En la guerra entre empreses tecnològiques, la flota d’Apple pentina ara les vies de multitud de ciutats, tot sent fàcilment identificats a causa de la retolació amb el nom i el sistema superior de càmeres.

Publicitat

Google, per la seva banda, ja ha estat vist en altres ocasions circulant per la ciutat. En alguns casos, la majoria, amb un vehicle, però també s'ha pogut veure persones portant la càmera amb arnesos, com si es tractés d'una motxilla, per poder fotografiar els carrers estrets o destinats als vianants.

Publicitat