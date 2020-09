Un professor de la UAB es nega a complir les mesures sanitàries a classe

Un professor de la Facultat de Ciències de l'Educació s'ha negat a complir les mesures sanitàries establertes per les autoritats sanitàries, segons han informat des del consell escolar de la facultat i han confirmat fonts de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), coincidint amb l'inici de curs. Segons afirmen diversos alumnes a aquest diari, el professor els hauria fet arribar "propaganda negacionista" a través del correu institucional.

D'altra banda, el consell d'estudiants de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB denuncia "pressions" del docent a l'alumnat que segueix les mesures Covid-19. En paraules dels mateixos estudiants, el professor no fa ús de mascareta ni gel hidroalcohòlic a les classes i "amenaça" amb no avaluar a qui compleixi el protocol. La portaveu del consell d'estudiants assegura que "ens vol fer signar un document de responsabilitat per utilitzar la mascareta". De la mateixa manera, i sempre segons el consell d'estudiants, tampoc no respectaria els grups bombolla establerts a la universitat.

"Molts de nosaltres fem pràctiques a escoles d'infantil o primària i volem respectar les mesures, estem en contacte amb desenes d'infants", explica la portaveu del consell d'estudiants, que troba "intolerable" aquest comportament.

S'anul·la la classe

En aquest sentit, segons confirmen diversos alumnes, aquest matí s'han suspès les classes que tenia programades. Gestió acadèmica no hauria permès l'entrada del professor a l'aula després que es neguès a posar-se mascareta al·legant que es tracta "d'un experiment social massiu".

Un docente negacionista presiona a las alumnas para que no sigan el protocolo del Covid; no permite el uso de mascarilla ni de gel hidroalcohólico y se niega a llevar mascarilla. Dice "no respetaré medidas absurdas impuestas por un experimento social masivo". DIFUNDE #CORONAUAB pic.twitter.com/6RDrDIMzLz — Consell d'Estudiants d'Educació UAB (@DConsell) September 17, 2020

La universitat ha confirmat que el professor no està seguint les normes de seguretat del pla de contingència de la UAB. Les mateixes fonts confirmen que en el moment en què el Deganat de la Facultat de Ciències de l'Educació va tenir coneixement, es va posar en contacte amb el Rectorat. De la mateixa manera, els serveis jurídics de la UAB han estudiat i proposat les mesures que cal emprendre i ja s'hauria iniciat el procés de notificació. "En cap cas es permetrà que ningú que no porti mascareta o vulneri de cap altra manera les normes de seguretat participi a l'activitat de la universitat", defensa el centre universitari.

