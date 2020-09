La síndica de greuges considera que cal actuar en el clavegueram de la plaça de Picasso

La síndica municipal de greuges, Eva Abellan, ha conclòs que "cal actuar de forma urgent" a una de les connexions de clavegueram de la plaça de Picasso, al barri de Campoamor, per on surten aigües fecals. Segons ha expressat la síndica, es tractaria d'unes instal·lacions molt antigues que ja han generat problemes prèviament.

Abellan explica que la propietat de les canonades pertany a una comunitat de veïns, però que l'Ajuntament podria actuar-hi subsidiàriament si els propietaris després s'encarreguen d'assumir el cost. Els problemes amb aquesta instal·lació acaben desembocant a la via pública, on van a parar les aigües fecals. "Aquesta situació genera insalubritat, inseguretat pels vianants, pudors i insectes", conclou la síndica.

Després de la visita a la Pl Picasso, la Síndica considera que cal actuar de forma urgent per evitar que continuïn sortint aigües fecals a la via publica per culpa d’aquest registre de clavegueram. pic.twitter.com/SljkxLTMcJ

